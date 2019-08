Remo Astillero naufraga en Ondarroa 'La San José VX', durante su participación en la regata que se celebró ayer en Ondarroa. / Pankra Nieto Los azules ceden ante sus rivales y se complican en la general tras quedar últimos en una regata que gana Hondarribia RAFA GONZÁLEZ Ondarroa Domingo, 11 agosto 2019, 08:13

Astillero no mostró su mejor versión en la regata de ayer en Ondarroa y su resultados vuelven a complicar su futuro en la competición, ya que caen al anteúltimo puesto de la general después de ser colistas ayer. Hondarribia se llevó la regata mientras Orio cayó a la cuarta plaza, pero se mantiene firme al frente de la clasificación de la Liga ACT.

Se puede decir que el mal fue el menor para Astillero, ya que tan sólo cedió un punto ante San Pedro en su pugna por evitar el descenso automático. Por otra parte, Lekittarra volvió a situarse a cinco puntos. Podía haber sido peor. Durante tres cuartas partes de la competición San Pedro fue proa de regata y segundo, con lo que de haber terminado así la sangría con relación a los sanpedrotarras podría haber tenido consecuencias mayores.

CLASIFICACIONES 1. Hondarribia 19.52.92 2. Santurtzi 20.00.78 3. Zierbena 20.02.06 4. Orio20.07.32 5. Urdaibai20.17.58 6. Donostiarra20.22.56 7. Ondarroa20.30.02 8. Cabo 20.36.76 9. Kaiku 20.37.56 10. Lekittarra 20.45.32 11. San Pedro20.50.56 12. Astillero20.58.92 1 Orio, 142 2 Santurtzi, 128 3 Hondarribia, 127 4 Zierbena, 122 5 Donostiarra, 112 6 Urdaibai, 105 7 Ondarroa, 66 8 Cabo, 65 9 Kaiku, 61 10 Lekittarra, 33 11 Astillero, 28 12 San Pedro, 25

Además los azules no tuvieron suerte con el sorteo de calles y a pesar que pelearon con intensidad en el cuarto largo, no bogaron con las mismas condiciones que el resto ya que no pudieron empopar ni salir de su calle y la ola les llegaba de estribor. El campo de regateo presentó un estado con la mar en continuo movimiento y con ola que llegaba a los botes de noroeste con un metro en las balizas exteriores. El viento no tuvo mucha influencia ya que no era fuerte y su dirección era de sureste. De acuerdo a los lugareños, con estas condiciones las mejores calles eran las centrales. La cuatro no era la mejor con el hándicap del último largo para aprovechar las empopadas de las olas que les llegaban por estribor.

En Ondarroa el técnico de los astillerenses movió ligeramente la formación de su cuadrilla. A Daniel González le colocó como espalda de estribor, mientras que a Sergio Alonso le situó como tres de babor. A esto hubo que sumar el cambio de puesto de Pablo Hernando, que de tres de babor subió al puesto de espalda de la misma banda. El resto de la cuadrilla fue la misma que en la última regata. Por la banda de estribor de popa a proa se embarcaron Rubén Álvarez-Pedrosa de marca, Roberto Pérez de dos, Víctor Manuel Fernández de tres, David Pérez de cuatro, Andrés Peña de cinco y Daniel González de espalda. En la banda de babor Manuel Crespo fue el marca, Miguel Ángel Ruiz Camus de dos, Sergio Alonso de tres, Alexandro Tacu de cuatro, Sergio Enrique Rodríguez de cinco y Pablo Hernando de espalda. Como proel se mantuvo Arrantz Villar e Ivan Gómez de patrón.

Mal arranque

El sorteo deparó que por la baliza uno bogase Kaiku, por la dos San Pedro, por la tres Lekittarra y por la cuatro la 'San José XV' astillerense. Una champa de salida en la que los botes de las calles uno y dos lograron la proa de regata al beneficiarles la corriente de la desembocadura del río Artibai. El primer largo fue favorable para Kaiku seguido de San Pedro y Lekittarra mientras que los azules se dejaron en este primer tramo tres segundos. Esa diferencia fue clave en la actuación de los astillerenses. Al término del segundo largo se repitieron las diferencias y los de Miguel Ángel Ruiz Camus se mantuvieron en la última posición.

En el tercer largo los de Kaiku se aferraban con firmeza al primer puesto y por detrás San Pedro se aupaba a la segunda plaza, Lekittarra se hacía con la tercera y los astillerenses en la ultima, a cinco segundos de los sanpedrotarras. En el cuarto y definitivo largo Lekittarra logró empopar mejor que San Pedro y le quitó la segunda plaza, lo que benefició a Astillero en la general. El triunfo fue para Kaiku mientras que Lekittarra fue segunda con cinco segundos de ventaja sobre San Pedro y a trece de los astillerenses que dieron un paso atrás. Una nueva jornada de ACT llega hoy a Hondarribia a las 12.00 horas. Los azules, que tienen que mejorar para no complicarse, bogarán en la primera serie junto a Kaiku, Lekitarra y San Pedro.