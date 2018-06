Remo Astillero y Pedreña, sin brillo en aguas francesas Pedreña sufrió en San Juan de Luz y sólo puso ser séptima. :: / Luis Michelena Los azules, pese a no perder su liderato en la ARC 1, tan solo pudieron ser cuartos, mientras que los de Marina de Cudeyo acabaron séptimos en San Juan de Luz RAFA GONZÁLEZ SANTANDER. Domingo, 24 junio 2018, 07:56

La regata de la Liga ARC 1 disputada ayer en San Juan de Luz no resultó nada favorable para los intereses de las traineras cántabras, ya que la 'San José XV' ocupó la cuarta plaza y la 'Pedreñera' bajó hasta la séptima posición. Del mal el menos ya que Astillero no perdió el liderato que comparte con Getaria y Lekitarra, pero Pedreña sale de la tanda de honor hasta la sexta plaza en la clasificación general. Fue una regata extraña y con resultados un tanto sorprendentes. Ganó Deusto que bogó en la segunda de las series y la marea jugó una mala pasada a la calle cuatro, ya que recogía la corriente del Río Nivelle. Estas circunstancias fueron a la postre determinantes y se dejaron notar en los tiempos de los botes que remaron por esa calle, sobre todo en el caso de Astillero. Al bote de los azules también se le unió una buena dosis de mala suerte ya que se enrabó la cuarta maniobra de ciaboga y perdió unos segundos decisivos. Por su parte, Pedreña realizó un fuerte esfuerzo por no perder contacto con la proa de regata, pero su remada no tuvo el premio a su esfuerzo. Quiso y no pudo.

En la tanda de honor en la que remaban Getaria por la baliza uno, Pedreña por la dos, Lekittarra por la tres y Astillero por la cuatro tenían como objetivo mejorar el tiempo de Deusto, que se había impuesto en la serie anterior. Ese era el propósito de todos los rivales. En el primer largo se puede decir que el barco astillerense, con Iker Gimeno de patrón, voló hacía esa primera virada, logró el mejor tiempo aventajando en cinco segundos a Lekitarra y Getaria y en seis a Pedreña. Parecía que los azules no iban a tener rival y que iban a solventar la papeleta sin muchos apuros.

CLASIFICACIONES Tanda 1 1 Hibaika21.59.54 2 San Juan21.36.87 3 Zumaia21.18.66 4 Portugalete21.37.69 Tanda 2 Lapurdi21 28.75 Zarautz21 11.21 Deusto20 45.35 Arkote21 26.49 Tanda 3 Getaria20 50.69 Pedreña21 20.15 Lekitarra21 01.15 Astillero21 09.88 Clasificación de la Liga 1 Astillero21 2 Getaria21 3 Lekitarra21 4 Deusto20 5 Zarautz15 6 Pedreña15 7 Zumaia10 8 Arkote10 9 Lapurdi10 10 San Juan7 11 Portugalete3 12 Hibaika3

Fue en el segundo largo y desde la salida de la maniobra cuando los azules se vieron superados por Getaria y Lekitarra. La cosa se complicó y cambio el escenario. En este segundo tramo los de Iker Gimeno perdieron doce segundos con los de Getaria y nueve con Lekitarra. Aunque en el tercer tramo recortaron diferencias y se pusieron a dos segundos y uno. En el cuarto se volvía a repetir la historia y los azules cedían muchos segundos a lo que hay que sumar el fallo en la virada ya que se quedaron trabados con el remo corto en el cabo de la baliza y dijeron adiós a sus opciones de luchar por la victoria. Pedreña, por su parte, navegaba en la última posición de este grupo y fue en la parte final de la regata cuando cedió demasiado tiempo y fueron superados por Zarautz y Zumaia, que remaron en el segundo de los grupos.

La jornada no fue nada buena, pero de momento la trainera 'San José XV' mantiene la posición en una competición que se va a presentar muy igualada y sin ningún claro favorito. De momento se ha formado un grupo cabecero de cuatro equipos Astillero, Getaria, Lekitarra y Deusto, que se encuentran separados por una diferencia de cinco puntos respecto a los de la zona media, entre los que se encuentra Pedreña, que ayer perdió su plaza en la tanda de honor.

De acuerdo al método de esta Liga recuperar esos puntos es complicado y los clubes -entre ellos los pedreñeros- deberán esperar el falló de los cuatro primeros clasificados coger el grupo cabeza.