Remo | Traineras Astillero regresa a la élite La trainera de Astillero en la pasada Bandera Sotileza. Liga ACT La Liga ACT arranca este sábado con los azules en la línea de salida tras un 2018 sin barcos cántabros RAFA GONZÁLEZ Santander Sábado, 22 junio 2019, 07:25

La ACT arranca este sábado con las doce mejores traineras del Cantábrico en liza. Lo hace con dos meses y medio de calendario por delante. La temporada del regreso a la élite de 'San José XV' de Astillero será algo más larga que en años anteriores. Calcular antes de comenzar la línea de actuación de los diferentes equipos resulta muy complicado, puesto que en casi todas las cuadrillas se han producido cambios y en otras se ha optado por la continuidad, pero en lo que va de pretemporada los botes ya han dado algunas pistas. Dos ejemplos de estos cambios o de la continuidad son Hondarribia, donde ha habido una sola incorporación, y San Pedro, que cambia más del 50% de la cuadrilla, con doce recién llegados entre los veinte que conforman el equipo.

Astillero, por su parte, ha incorporado a ocho remeros y dado la baja a nueve. Entre las caras nuevas están los dos patrones, Iván Gómez y un veterano muy conocedor de todos los misterios del remo como es el castreño Santiago López García de Vicuña. La cuadrilla de la 'San José XV' cuenta con la plantilla más corta de la ACT (solo 18 remeros), seguida por la de Donostiarra, con 19. El resto de las cuadrillas cuenta con 20 hombres.

Como ediciones anteriores, la competición contará con tres bloques muy definidos. En condiciones normales, en el primero estarán Urdaibai, que defiende título de campeón y confía en mandar este año, desde el inicio de la competición; Hondarribia, que se quedó a cinco puntos de la victoria en 2018; y Zierbena y Orio, otros de los favoritos a estar en la tanda de honor. Eso sí, los galipos no parecen mantener el potencial de campañas anteriores tras sufrir bajas importantes y habrá que esperar para comprobar su rendimiento. Orio, con Jon Salsamendi al frente, no parece que vaya a tener problemas para ser un bote competitivo pese a sus ocho bajas. Y es que la cantera de los aguiluchos es prácticamente inagotable.

En la segunda tanda estarán los clubes que, sin optar a la clasificación general, sí tendrán posibilidades de llevarse alguna de las 20 banderas en juego: Santurtzi, que mantiene el bloque; Donostiarra, que sigue incorporando buenos bogadores y Ondarroa, que continúa centrada en las labores de cantera. En un principio, parece que Cabo Cruz puede quedarse un poco descolgada de este segundo bloque tras perder nueve efectivos, aunque ante el numeroso capital humano del que dispone Galicia ha podido incorporar a diez remeros. Sin embargo, habrá que ver cuál es su rendimiento.

Primera tanda

Los clubes que bogarán en la primera tanda serán, posiblemente, Kaiku, la Libia de San Pedro, Lekittarra y Astillero entre otras. Los de Sestao han perdido a su gran valedor, José Luis Korta, y ahora será el santanderino Carlos Rodríguez el que tome el relevo al frente de Kaiku. El cántabro considera que las bajas han sido bien cubiertas y confía en no pasar los apuros iniciales de la campaña pasada. Otro de los botes que debe estar peleando en esta zona complicada de la clasificación es la 'Libia' de San Pedro.

Astillero se puede considerar el hermano pobre de la competición. No ha tenido los medios, ni humanos ni económicos, de sus vecinos del Este. Aun así ha dado de alta a Luis Andrés Rioz, procedente de Colindres; el astillerense Alvaro Campuzano, que debuta en la ACT; el entrenador Miguel Ángel Ruiz, y los gallegos David Fernández, Andrés Peña y Sergio Enrique. A ellos hay que sumar a los dos patrones citados: Iván Gómez vuelve a la ACT después de un año en San Pantaleón y Santiago López, quien con una dilatada carrera en el remo -vinculado siempre a Castreña pero con presencia esporádica en Bermeo, Arkote y Zierbena- regresará también a la élite.

Calendario de la Liga ACT-2019 Bandera | Lugar | Fecha X Bandera de Bilbao | Bilbao | 22-06-2019 XXXVI Bandera Petronor | Zierbena | 23-06-2019 Bandera de Astillero | Santander | 29-06-2019 XXXIV El Correo Ikurriña | Lekeitio | 30-06-2019 Bandera Cidade da Coruña (J1) | A Coruña | 06-07-2019 Bandera Cidade da Coruña (J2) | A Coruña | 07-07-2019 XII Bandera Donostiarra | San Sebastián | 13-07-2019 VII Bandera CaixaBank | Castro Urdiales | 14-07-2019 Orioko Estropadak | Orio | 20-07-2019 XVIII Bandera de Sestao | Sestao | 21-07-2019 Santurtziko XL. Ikurriña | Santurtzi | 27-07-2019 Bandera de Getxo | Getxo | 28-07-2019 XXXV. Ondarroako Bandera | Ondarroa | 10-08-2019 Bandera de Hondarribi | Hondarribia | 11-08-2019 XLII Zarauzko Estropadak (J1) | Zarautz | 17-08-2019 XLII Zarauzko Estropadak (J2) | Zarautz | 18-08-2019 Bandera de Bueu | Bueu | 24-08-2019 XXIX Bandeira Concello de Boiro | Boiro | 25-08-2019 Bandera de Bermeo | Bermeo | 14-09-2019 Playoff 1 Bermeo | 14-09-2019 Playoff 2 Portugalete | 15-09-2019 XLV Bandera El Corte Inglés | Portugalete | 15-09-2019

La Bandera de Bilbao, primera cita LA ACT arranca este sábado con la Bandera de Bilbao. El orden de salida vendrá establecido por la clasificación general del año pasado, por lo que la primera tanda estará compuesta por Astillero, Lekittarra, Kaiku y San Pedro. En la segunda tanda bogarán Ondarroa, Donostiarra, Cabo y Santurtzi. En la tanda de honor estarán Orio, Zierbena, Hondarribia y Urdaibai.

La 'San José XV'

Miguel Ángel Ruiz Camus vuelve a estar al frente de la 'San José XV'. La permanencia no será una empresa fácil, pero el técnico muestra moderada confianza. «La temporada no se presenta mal, pero sí con incertidumbre. Ganas tenemos y creemos que el trabajo de invierno ha sido bueno, pero ahora hay que ver cómo se comporta el bote. En los descensos no sabes lo que guardan los demás; todo el mundo se reserva algo y no sabes en qué regata van al 100% o no, pero hemos tenido buenas sensaciones. Nuestro objetivo es la permanencia para poder seguir creciendo».

«Tenemos que ser realistas –continúa el técnico astillerense–; acabamos de subir de la ARC y tenemos un equipo para estar atrás, peleando con cuatro o cinco botes en cada regata. El que haga bien las cosas estará entre el octavo y noveno y el que se descuide un poco caerá a la última plaza. Nuestro objetivo es tener dos o tres botes por detrás para estar tranquilos y seguir trabajando. Hasta la suerte puede influir: que te toque una buena calle, la tanda en la que salgas, el cambio del viento...».

En cuanto a la plantilla, lamenta que «al final algunos se han quedado por el camino; gente que no ha sido profesional y se ha caído», pero el cántabro tiene a cambio una plantilla «muy profesional y comprometida». «No sé si podría haber tenido mejor cuadrilla, pero ahora hay muy buen ambiente y vamos a ir a pelear la ACT. Como a cualquier entrenador –continúa Ruiz Camus–, me gustaría disponer de algún remero más para poder hacer más cambios y tener a la gente más fresca, pero puedo hacer cinco cambios y creo que es un equipo que está bien en número. No tengo problemas para formar las alineaciones entre canteranos, propios y no propios».

Astillero será el primer bote en tomar la salida en la regata inaugural de la Liga que se celebra este sábado en la ría de Bilbao., Un honor que puede convertirse en un arma de doble filo en esta Bandera de Bilbao en la que los primeros barcos se encontrarán con las condiciones menos favorables: «Nos ha tocado bailar con la más fea. Salimos en el peor momento, la marea subiendo, menos agua, con más viento que nadie y sin referencia de los demás. Tendremos que salir a lo nuestro, sin margen de error. Muy concentrados y sin mirar el cronómetro. Tenemos que procurar que el bote vaya bien a buena velocidad», sentencia el entrenador Ruiz Camus.

Astillero Patrones: Iván Gómez y Santiago López Remeros: Rubén Álvarez(Soto del Barco), Álvaro Campuzano (Santander), Manuel Crespo (Astillero), Víctor M. Fernández (Muros), David Fernández (Ferrol), Daniel González (Castro), Pablo Hernando (Astillero), David Pérez (Moaña), David Pérez (Astillero), Roberto Pérez (Santander), Andrés Peña (Ferrol), Luis Andrés Rioz (Santander), Sergio E. Rodríguez (Ferrol), Miguel Á. Ruiz (Santander), Alexandru Tacu (Moldavia) y Arrantz Villar (Barakaldo)

Cabo Cruz Patrones: Óscar Hermo y Martín Leborán Remeros: Daniel Abuín (Boiro), Joaquín Abuín (Boiro), Mario Brión (Boiro), Carlos M. Cortés (Boiro), Iago Dávila (Caramiñal), Sergio García (Boiro), Benigno Lojo (Boiro), Anxo Martínez (Arousa), Hadrián Meizoso (Ferrol), José Ramón Muñíz(Boiro), Brais Pedrouzo (Boiro), Luis Piñeiro (Boiro), Carlos Alberto Romero (Boiro), Ismael Romero (Boiro), Javier Sayans (Boiro), Juan Antonio Serradilla (Boiro), Marco Antonio Silva (Boiro), Diego Suárez (Arousa) y José Manuel Vidal (Boiro)

Donostiarra Patrones: Arkaitz Díaz y Jon Iruretagoiena Remeros: Jon Agirrezabala (Deba), Endika Alberdi (Pasaia), Ibon Arrieta (San Sebastián), Ibon Basterretxea (Deba), Íñigo Collazo (San Sebastián), Beñat Eizagirre (Pasaia), Julen Elizasu (San Sebastián), Aritz Etxebeste (San Sebastián), Julen Fernández (Pasaia), Hegoi Intxauspe (Zarautz), Imanol Iradi (San Sebastián), Joxe Leibar (Oiartzun), Iván López (Hernani), Ioritz Orbegozo (San Sebastián), Alain Osanbela (San Sebastián), Xabat Pastor (Urnieta) y Nicolás Yurramendi (San Sebastián).

Hondarribia Patrones: Ioseba Amunarriz e Iker de la Linde Remeros: Manex Alday (Hondarribia), Bikendi Alza (Hondarribia), Meltxor Amunarriz (Hondarribia), Beñat Amunarriz (Hondarribia), Gonzalo Carrión (Hondarribia), Julen Castrillón (Hondarribia), Beñat Egiazu (Hondarribia), Gorka Egiazu (Hondarribia), Xabier Etxebeste (Zarautz), Galder Ezponda (Hondarribia), Iñaki González (Hondarribia), Adrián González (Castro), Endika López (Tolosa), Jon Lizarralde (Tolosa), Iker Marizkurrena (Sumbilla), Urko Rekondo (Orio), Íñigo Jokin Sagarzazu (Hondarribia), Alexander Udabe (Usurbil) y Xabier Velasco (Irún).

Kaiku Patrones: Vicente Carpintero y Peio García de Andoin Remeros: Asier Alonso (Santurtzi), David Costa (Moaña), Álvaro Crespo (Sestao), Daniel García (Colombia), Jon Donnino García (Bilbao), Cristofer González (Moaña), David Iglesias (Donostia), Xabier Mielgo (Sestao), A. Miramón (Benalmádena), Pablo Miranda (Bueu), Beñat Moreno (Sestao), Martín Novais (Muros), Andoni Pedrosa (Bilbao), Íñigo Pelayo (Barakaldo), Solayman Rahhou (Rabat), Mikel Robredo (Sestao), Angel M. Rodríguez (Gatika, Iñigo Sánchez (Sestao) y Eneko Zabala (Aduna)

Lekittarra Patrones: Iñaki Badiola e Iñaki Goikoetxea Remeros: Ekhi Aboitiz (Lekeitio), Kepa Aginaga (Bilbao), Markel Akarregi (Bilbao), Osertz Alday (Hondarribia), K. Arantzamendi (Lekeitio), Josu Badiola (Lekeitio), Patxi Bilbao (Lekeitio), Aketza Cordovilla (Santurtzi), Ander de Gregorio (Getxo), Aitor Echebarria (Elantxobe), Mikel Goikoetxea (Getxo), Julen Goitia (Bilbao), Adrián Gómez (Castro), Jurgi Gorostiza (Barakaldo), Xabier Gutiérrez (Caracas), Koldo Leniz (Bilbao), Mikel Ormaza (Bilbao), M. Zubiaurre (Elantxobe) y Nikolas Vicuña (Eibar).

Ondarroa Patrones: Íñigo Larrínaga y Jenaro Zelaia Remeros: Xabier Altuna (Orio), Beñat Apraiz (Gernika), Xabier Azkarate (Ondarroa), Eneko Azkarate (Ondarroa), Jon Carrillo (Pasaia), Erlantz Egia (Gernika), Aitzol Elu (Ondarroa), Josu Elu (Ondarroa), Iñaki Errasti (Usurbil), Igor Francés (San Sebastián), Jon Iriondo (Ondarroa), Asier Irureta (Ondarroa), Gorka Kaltxakorta (Ondarroa), Josu Makazaga (Orio), Xabat Olaetxea (Ondarroa), Asier Peña (Bilbao), Mikel Peña (Ondarroa), Eddy Solozabal (Markina), Iñaki Urtubia (Itziar) e Iban Verdugo (San Sebastián).

Orio Patrones: Gorka Aranberri y Ugaitz Mendizabal Remeros: Martxel Aldai (Aia), Xabier Arregi (Aia), Odei Arrizabalaga (Itziar), Kepa Arrizabalaga (Pasaia), Ibon Arruti (Orio), Bersaitz Azkue (Zarautz), Andoni Campos (Orio), Kepa Eizagirre (Aia), Álex Esteban (Castro), Jon Etxaniz (Azpeitia), Joritz Etxeberria (San Sebastián), Paul Galdiz (Getxo), Imanol Garmendia (San Sebastián), Ibai González (Palma), Aritz Lizarralde (Orio), Josu Ostolaza (Usurbil), Jon Salsamendi (Orio), Leandro Salvagno (Uruguay) y Fernando Valenciaga (San Sebastián)

San Pedro Patrones: Ander Etxegoien y Mikel Arostegi Remeros: Mikel Ayestarán (Aia), Gabriel Bedia (Pedreña), Iosu Beristain (San Sebastián), Unai Billakorta (Urrugne), Asier Carballeda (Pasaia), Yon Fidalgo (San Sebastián), Jon Jauregi (Andoain), Akaitz Jauregi (Zaldibia), Urko Kortajarena (Pasaia), Unai Martín (San Sebastián), Javier Medina (Jadraque), Gorka Olasagasti (San Sebastián), Jokin Rodríguez (Pasaia), Josu San Sebastián (Orio), Iñigo Tamariz (San Sebastián), Garikoitz Tolosa (Pasaia), Mikel Txintxureta (Pasaia) y Telmo Zubiaurre (San Sebastián).

Santurtzi Patrón: JuanMari Lujambio Remeros: Gorka Arostegi (Muskiz), Beñat Astelarra (Plentzia), Mikel Azkarate (Barakaldo), Yeray Cayón (Santurtzi), Sorin Silviu Dragan (Rumanía), David Durán (Santurtzi), Markel Elorza (Zierbena), Andoni García (Barakaldo), Moisés González (Elantxobe), David Iglesias (O Grove), Oscar And. Medina (Uruguay), Mikel Pedrosa (Las Carreras), Javier Polo (Algorta), Gorka Rivero (Santurtzi), Fernando Rúa (Moaña), Fernando Ruiz (Castro), Efrén Sánchez (Santander), Fede Steindl (Buenos Aires), Ander Zabala (Santurtzi) e Iker Zabala (Bermeo).

Urdaibai Patrones: Eneko Bilbaoy Lur Iribarren Remeros: Sebastián Acervi (Caramiñal), David Alfaya (Bueu), Jon Ander Arrasate (Bermeo), Mikel Beaskoa (Gernika), Unai Bilbao (Bermeo), Mikel Calleja (Lekeitio), Alain Colunga (Barakaldo), Iñaki Goikoetxea (Lekeitio), Luisma González (Boiro), Carlos Mañas (Denia), Mikel Ojeda (Bilbao), Carlos Palazuelos (Muriedas), Jon Unanue (Azkoitia), Jon Unzaga (Bermeo), Jon Urresti (Getaria), Óscar Viudez (O Grove), Marcos Ziarrusta (Bilbao) y Gentza Iraitz Zubiri (Bilbao)

Zierbena Patrón: Borja Gómez Remeros: Asier Bermejo (Getxo), Jaime de Haz (Vigo), José Á. García (Casariego),Raúl García (Astillero), Alberto González (Vegadeo), Dani González (Figueras), Marcos González (Castro), Asier Hernández (Abanto), Joseba Larrarte (Billabona), Aitor Lazcano (Zierbena), Jon Leganda (Muskiz), Gari Lopetegi (Billabona), Eleder López (Zierbena), Francisco Montes (Esteiro), Endika Morán (Castro), Íker Pascual (Barakaldo), Jaime Ríos (Avilés), Eladio Sánchez (Castro), Alberto Vidal (O Grove), Lluis M. Villar (Castro) y Juan Zunzunegi (Vigo)