Abascal señala que en 2026 en Riotuerto «pelearemos como fieras» por el ascenso. SANE
Bolos

«Si esto es bueno para los bolos, bienvenido sea»

José Antonio Abascal, presidente de Riotuerto, analiza el descenso de su equipo, la única víctima del conflicto entre Federación y Apebol al descender como duodécimo

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Si esto es bueno para los bolos bienvenido sea, aunque Riotuerto haya sido perjudicado». En José Antonio Abascal (Riotuerto, 1961), cada palabra tiene un significado. ... Duro y veterano acostumbrado a mieles e hieles, en el sentir de su conversación se refleja el dolor por el esfuerzo vano de una lucha entre Apebol y Federación en la que la única damnificada ha sido la peña que él preside. Pese a ello, en cada alegato también se desprende un mensaje: estamos preparados para el futuro.

Te puede interesar

