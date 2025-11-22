El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Campeonato de Cantabria del año pasado, disputado también en Castro Urdiales. Luis Palomeque
REMO

El Campeonato de Cantabria de traineras, de nuevo en Castro

Se disputará el 6 de junio en la que será la regata que abra el calendario del barco grande, antes de las citas federativas de Santander y la de Santoña

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Evitar solapamientos y ausencias en las grandes competiciones. Con este objetivo tanto la Federación Española como las territoriales han adelantado sus diferentes campeonatos provinciales y ... autonómicos. En el caso cántabro, al 6 de junio, de nuevo en aguas de Castro Urdiales. Todo en una temporada en la que el remo tradicional, el banco fijo, tratará de popularizarse, o al menos dejarse ver, con una nueva salida fuera del norte. En este caso, con una regata inaugural de la ACT en Madrid, en una cita contrarreloj y en pantano. Exiliadas de la élite, las traineras montañesas no tendrán protagonismo, pero aún así será un nuevo intento de mostrar el banco fijo fuera del País Vasco, Galicia y la propia Cantabria.

