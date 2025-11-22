El Campeonato de Cantabria de traineras, de nuevo en Castro

Evitar solapamientos y ausencias en las grandes competiciones. Con este objetivo tanto la Federación Española como las territoriales han adelantado sus diferentes campeonatos provinciales y ... autonómicos. En el caso cántabro, al 6 de junio, de nuevo en aguas de Castro Urdiales. Todo en una temporada en la que el remo tradicional, el banco fijo, tratará de popularizarse, o al menos dejarse ver, con una nueva salida fuera del norte. En este caso, con una regata inaugural de la ACT en Madrid, en una cita contrarreloj y en pantano. Exiliadas de la élite, las traineras montañesas no tendrán protagonismo, pero aún así será un nuevo intento de mostrar el banco fijo fuera del País Vasco, Galicia y la propia Cantabria.

Estas son las coordenadas del Campeonato de Cantabria de traineras de 2026, en el que Astillero defenderá su título vigente ante Pedreña, subcampeona este año apenas por una palada y que de nuevo será su gran adversario. Parece muy difícil, pese a los muchos meses que restan para la competición cuando acaban de iniciarse los entrenamientos, que cualquier otro barco pueda poner en jaque a la San José y la Pedreñera. Son de hecho, las dos únicas traineras montañesas en ARC1, a la espera de que se tome una decisión definitiva sobre la unificación o no de los dos grupos que la constituyen.

Los autonómicos Larga distancia (olímpico). 17 de enero (Santoña).

Larga distancia (banco fijo). 1 de febrero (Castro Urdiales).

Bateles. 11 y 12 de abril (sede por determinar).

Trainerillas. 16 y 17 de mayo (Castro Urdiales).

Traineras. 6 de junio (Castro Urdiales).

Campeonato de Cantabria de remo olímpico. 13 de junio (Pantano del Ebro).

La Federación Cántabra de Remo ya ha aprobado un calendario que arrancará el 24 de enero con la primera regata de la Liga de bateles, que tendrá lugar en Punta Parayas. El barco pequeño competirá hasta el 11 y 12 de abril, cuando se celebrará un Autonómico aún pendiente de oficializar su sede. Antes se habrán disputado los de remo olímpico (17 de enero en Santoña) y larga distancia (1 de febrero, también en Castro Urdiales). Después, el 25 de abril arrancará en Brazomar la Liga de trainerillas, que también celebrará su Autonómico el 16 y 17 de mayo en Castro.

Precisamente el Campeonato de Cantabria de traineras, la gran cita de la temporada montañesa, será la que abra el calendario en el barco grande. Después, la Bandera Sotileza (7 de junio), la Bansander (12 de junio) y las de Santander y Santoña, que aún no tienen fijada su fecha oficial y definitiva. Posteriormente arrancarán las Ligas, que mantendrán a las tripulaciones en competición hasta que en septiembre se dispute la Bandera de La Concha. E incluso, en algunos casos, más allá de ese horizonte.