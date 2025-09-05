La cántabra India Rojo, campeona de Europa por cuarta vez

Marco G. Vidart Santander Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:35 Comenta Compartir

La patinadora cántabra India Rojo se ha proclamado en la ciudad italiana de Trieste por cuarta vez campeona de Europa de patinaje, en esta ocasión en la categoría júnior. La patinadora del Alexmar se hizo con la primera plaza tanto en el programa corto como en el largo para totalizar 127.65 puntos. La segunda posición fue para la italiana Sofía de Lazzari (107.46) y el tercer puesto correspondió a la también transalpina Rachele Bianchi, con 105.92.

La patinadora del Alexmar, entrenada por Alexia Rojo, suma así su duodécima presea continental. India tiene ya cuatro oros, siete platas y un bronce en los Europeos.

India y Alexia seguirán este Europeo que empezó el pasado martes y que concluirá el día 13, ya que India competirá también en la modalidad de parejas. Formará dúo con el catalán Biel Jané. Una pareja que actualmente es la campeona de España.

Temas

India

europa

España

Trieste