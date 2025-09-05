El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

India Rojo, en plena competición en Trieste. Raniero Corbelletti
Patinaje

La cántabra India Rojo, campeona de Europa por cuarta vez

En la ciudad italiana de Trieste, se impuso tanto en el programa corto como en el largo en categoría júnior

Marco G. Vidart

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:35

La patinadora cántabra India Rojo se ha proclamado en la ciudad italiana de Trieste por cuarta vez campeona de Europa de patinaje, en esta ocasión en la categoría júnior. La patinadora del Alexmar se hizo con la primera plaza tanto en el programa corto como en el largo para totalizar 127.65 puntos. La segunda posición fue para la italiana Sofía de Lazzari (107.46) y el tercer puesto correspondió a la también transalpina Rachele Bianchi, con 105.92.

La patinadora del Alexmar, entrenada por Alexia Rojo, suma así su duodécima presea continental. India tiene ya cuatro oros, siete platas y un bronce en los Europeos.

India y Alexia seguirán este Europeo que empezó el pasado martes y que concluirá el día 13, ya que India competirá también en la modalidad de parejas. Formará dúo con el catalán Biel Jané. Una pareja que actualmente es la campeona de España.

