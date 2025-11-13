El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gonzalo Inguanzo y Marta Beti sobre elbarro. Luis Palomeque

Cantabria levanta el telón y aspira a todo

Ciclocross ·

Colindres, Reinosa, Puente Viesgo y Arenas de Iguña acogerán las pruebas de casa de una temporada en la que los nacionales pueden ser el otro objetivo soñado

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El ciclocross ya pide paso. Mientras algunos ciclistas andan colgando la bicicleta de carretera otros ya llevan kilómetros de tierra, más que de barro, porque ... a decir vedad aún no han llegado las lluvias de otras veces. Cantabria esta vez levanta el telón un poco más tarde de lo habitual y será Colindres, el 22 de noviembre, el primer escenario de una temporada más corta, con alguna ausencia destacada, pero, por contra, con las mayores aspiraciones de las últimas campañas. A la semana siguiente, más pronto que nunca, llegará el Campeonato Regional, para el que Reinosa se prepara como sede. Será el 29 de noviembre y esta vez apenas dará tiempo a que los ciclistas puedan medirse y comparar quién es la rueda buena. Ya en diciembre, el día 7 y 8, regresa una prueba que no falla, el siempre exigente recorrido de Puente Viesgo, que dependiendo de la meteorología se volverá más o menos técnico y duro. La última cita en casa será el 20 de diciembre en Arenas de Iguña, que se sumó al calendario en 2023 y que reúne un trazado digno de categoría nacional.

