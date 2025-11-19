El cántabro Cristian Torre gana el oro en el Mundial Máster

El cántabro Cristian Torre consiguió ayer la medalla de oro en la categoría de -56 kilos en el Mundial de jiu jitsu que para la ... categoría Máster se celebra en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Torre, de 42 años, estuvo exento de luchar en la primera ronda, la de cuartos de final, al no dar su rival el peso requerido para la contienda. En semifinales se medía al luchador local Rashed Khameis Almemari, «y gané al minuto de empezar» la pelea, señala Cristian Torre. En la final por la medalla de oro, el rival era de enjundia. El colombiano William Arias Mejía era el vigente campeón mundial. Y la victoria al final de la pelea fue para el luchador cántabro por 3-1.

«Me he encontrado muy bien físicamente y adaptado al peso. Estoy muy contento», resaltaba Cristian Torre sobre su oro en Abu Dabi.

Cristian Torre ya se colgó la medalla de bronce en el Mundial que se celebró en Las Vegas (Estados Unidos) en el año 2022 y en 2023 se hizo con el título continental en el Europeo que se disputó en París.