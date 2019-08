Castro-Santullán se exhibe en casa

El formato era novedoso. Todos los barcos de la ARC, las dos categorías, remando en la misma regata. Con un ganador, pero también con clasificaciones separadas por cada Liga. Y Castro-Santullán demostró por qué es uno de los mejores barcos de la ARC 2. 'La Marinera' se clasificó quinta en la XLVII Bandera Ciudad de Castro Urdiales, que servía también de homenaje a Agustín Anglada, presidente de los rojillos y que falleció en 2016. La trainera local fue además el mejor bote de la ARC 2, lo que le permite acechar muy de cerca al líder de la categoría, Orio B. Getaria fue el ganador absoluto de una bandera en la que Camargo fue séptima; Pedreña, octava; Santoña, undécima y el otro club local, Actividades Náuticas de Castro, fue descalificado.

Los 23 botes de la ARC se agrupaban en cuatro tandas. Por delante, dos largos –2.778 metros–, con una sola ciaboga. La jornada comenzó con las tandas en las que tomaban parte los once barcos que militan en la ARC 2, categoría en la que Orio B y Castro-Santullán mantienen una intensa pugna por la primera plaza. Los de 'La Marinera' no defraudaron a su afición y consiguieron finalizar por delante de los oriotarras. Su pugna con los guipuzcoanos quedó sentenciada en el primer largo, ya que la ventaja de los patroneados por Mikel García era de siete segundos. En el tramo de vuelta a la baliza de meta los rojillos que prepara Enrique Vitoria lograron aumentar a once segundos su diferencia.

La clasificación de este grupo determinó que mientras los castreños lograban el primer puesto, los oriotarras bajaban hasta la quinta plaza, con lo que los cántabros les restaban cuatro puntos en la clasificación general. Después de la regata de ayer Orio tiene 109 puntos por 106 de los castreños con dos regatas por delante –Bermeo y Colindres– con el play off por medio.

Una vez concluido el grupo de la segunda categoría se pusieron en marcha los botes de la ARC 1, de donde se esperaba que saliese el vencedor. Al final fue Getaria, pero se puede decir que contra pronóstico. En la ciaboga, el mejor tiempo lo registró Deusto-Bilbao, con cinco segundos de ventaja sobre los de Getaria. También mejoraban su registro en el ecuador de la prueba las traineras de San Juan A, Zarautz, Castro-Santullán, Donostiarra y Pedreña. Pero el largo de vuelta de Getaria fue espectacular y cuando cruzó la baliza de meta había mejorado el tiempo de todos sus rivales para lograr el mejor registro de la regata.

Por lo que se refiere a las traineras regionales Camargo, con Jonatan Castanedo, volvió a mejorar el tiempo de Pedreña, con Kevin Ruiz de patrón. En el largo hacia las balizas exteriores fueron los de la 'Pedreñera' los más rápidos –dos segundos mejor que los camargueses–. Pero en el tramo hacia la meta los de la 'Virgen del Carmen' fueron más rápidos en cuatro segundos, lo que les valió para clasificarse séptimos por delante de los pedreñeros, que fueron octavos en la prueba. IRC Santoña completó una buena regata y en la clasificación general ocupó el undécimo puesto.