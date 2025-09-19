El COI recuerda que «las organizaciones deportivas» deben mantener «la neutralidad política»

C. P. S. Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:27 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

El Comité Olímpico Internacional (COI) reafirmó la neutralidad del deporte sin nombrar a Israel, después de la polémica surgida en las últimas semanas sobre si debe ser excluido como país de las competiciones deportivas. El COI considera que, como actor principal del deporte en favor de la «paz», «los valores» y la «neutralidad y autonomía», debe estar al margen del resto. Esto es lo que ha señalado su presidenta, Kristy Coventry, en la conferencia de prensa posterior al Comité Ejecutivo del COI que se ha celebrado este vierrnes y tras el que emitieron un comunicado.

El COI mostró su preocupación por «el boicot y la cancelación de competiciones debido a tensiones políticas». En el comunicado, apuntó que «en un mundo sacudido por el conflicto y la división, se mantiene firme en su convicción de que el deporte debe seguir siendo un faro de esperanza, una fuerza que une al mundo entero en una competición pacífica. Esto es fundamental para el Movimiento Olímpico y se deriva de los Principios Fundamentales del Olimpismo».

El organismo, que no cita en ningún lo que está sucediendo ni en Ucrania ni en el Palestina, lamentó que actualmente existan «numerosas guerras y conflictos que afectan a millones de personas inocentes en el mundo». «Cada víctima de una guerra es demasiada. El COI cree firmemente que las diferencias entre las naciones deben resolverse mediante el diálogo, no la violencia», añadió.

Si que se mostró «preocupado por la interrupción de las competiciones en todo el mundo, la restricción del acceso de los deportistas a los países anfitriones y el boicot y la cancelación de competiciones debido a tensiones políticas». Además, quiso dejar claro que «estas acciones privan a los deportistas de su derecho a competir pacíficamente e impiden que el Movimiento Olímpico demuestre el poder del deporte».

Los deportistas «embajadores de la paz»

En el comunicado, el organismo que preside Kirsty Coventry recordó que «la Carta Olímpica reconoce que el deporte se desarrolla en el marco de la sociedad y que las organizaciones deportivas del Movimiento Olímpico deben mantener la neutralidad política». Además, insistió que «la ONU, mediante resoluciones de su Asamblea General, han reafirmado reiteradamente la autonomía del deporte y la neutralidad del COI. Estas resoluciones son más que simbólicas: son un llamado a proteger el espacio sagrado del deporte de las divisiones mundiales».

También recordó que «la capacidad de unión del deporte quedó demostrada innegablemente» en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, donde los deportistas de los territorios de los 206 Comités Olímpicos Nacionales y el Equipo Olímpico de Refugiados «convivieron en armonía en la Villa Olímpica y compitieron pacíficamente en el terreno de juego», aclarando que, «bajo este espíritu, se compromete a encontrar una vía para que todos los CON participen con sus deportistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud» que acogerá Dakar el año que viene.

Por último, la Junta Ejecutiva decidió este viernres establecer un Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Principios Fundamentales del Olimpismo, cuya misión será «garantizar que el COI, los Juegos Olímpicos y el deporte se mantengan políticamente neutrales y puedan cumplir su misión de unir al mundo en una competición pacífica». «Los deportistas tienen una oportunidad excepcional de mostrar los valores olímpicos y ejercer como embajadores de la paz, de acuerdo con los Principios Fundamentales del Olimpismo», concluyó.