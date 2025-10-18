El Cormorán se estrena en casa en la temporada para consolidar un proyecto

Mañana domingo, a las 12.00 horas. Rugby en San Román. Como hace bastante tiempo. Pero desde 2023, el testigo del deporte oval en ... ese campo santanderino lo ha cogido el Cormorán Rugby Club. El tercer curso de los blanquinegros en este deporte se desarrollará en la División de Honor B, que en esta ocasión tiene un asterisco. No es el segundo escalón del rugby patrio, sino el tercero, debido a la creación de un escalón intermedio, la División de Honor élite, como paso previo a la División de Honor. En la tercera temporada de vida, además de competir lo mejor que se pueda, el gran objetivo es consolidar un proyecto que ha arrancado este verano. El Cormorán y el Unión Rugby Besaya han unido sus caminos, para hacer crecer en Cantabria un deporte oval que siempre necesita para ello todos los esfuerzos posibles.

«Llevaba dos años sin jugar. ¡Y he vuelto!». Guillermo Nieto señala, entre risas, su doble condición de presidente y rugbier del Cormorán. Un equipo englobado este curso «en lo que sería la tercera competición nacional». Estructurada en tres grupos, muchos de sus siete rivales son viejos conocidos del curso pasado. El formato de competición será similar al de otras temporadas. «Jugamos una doble vuelta contra esos siete equipos», resalta Nieto. «Los tres primeros clasificados de cada grupo pasan a integrar un grupo nuevo, en una Liga a una sola vuelta. Y luego, los cuatro primeros pasan a unas semifinales y los dos ganadores, a la final». El campeón logrará el ascenso a la División de Honor Élite.

Para esta campaña 2025-2026, el Cormorán tiene alguna baja sensible respecto a la pasada temporada. «Jack Neville se ha vuelto a Londres. Era un jugador de gran nivel». A cambio, llegan 'nuevos' rugbiers. Jugadores que militaban «en el antiguo Independiente y que han vuelto a jugar». A la grada de San Román le sonarán los nombres de Miguel Giribert, Daniel Bellelli, Aldo Cornejo o Alejandro Goljanek. El presidente, que además formará en la primera línea en el 'prao', está contento con la plantilla que se ha construido. «Hemos armado un equipo majo. En el primer partido que hemos jugado, fuera ante el Oviedo, la temporada pasada perdimos contra ellos». Esta vez, venció el Cormorán por 11-40.

En el Cormorán prefieren por el momento no hablar de la palabra 'ascenso'. «Partido a partido», comenta el presidente. El primer objetivo es estar entre esos tres primeros que conformarán el grupo definitivo. Pero la gran meta de la temporada es consolidar ese nuevo camino emprendido junto a la Unión Rugby Besaya. «Hemos fusionado los equipos sénior -masculino y femenino-, el sub18 y el sub16, para tener una competitividad mayor». En total, el club se mueve en torno a las 250 fichas. «Es importante consolidar esta unión para que los rugbiers de la zona del Besaya puedan jugar en División de Honor B».

El Getxo, uno de los equipos con pedigrí de la zona norte de España; el Universitario Bilbao... A priori, son los equipos llamados a dominar el grupo en el que están los cántabros. «Tienen unos presupuestos más grandes que el nuestro», afirma Nieto. Las estrecheces económicas por falta de patrocinios en un deporte minoritario como el rugby, y en el que las fichas de los jugadores se han incrementado una barbaridad -«pagamos unos 700 euros por jugador», incide Nieto-, siguen siendo el principal escollo para que el club crezca aún más.

Pero la ilusión por un proyecto que cumple su tercer curso de vida va sumando voluntades. «Poco a poco vamos teniendo más socios. La idea es que los padres y madres de los niños del club sean nuestro mayor apoyo», concluye un Guillermo Nieto que esta temporada verá a los suyos muy de cerca. Empujando en cada melé si el cuerpo técnico, formado por Leo Bulacio y Juan José Leiva y en el que echa una mano otro jugador, Iván 'Bachi Peña', decide alinear al presidente.