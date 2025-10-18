El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los jugadores del Cormorán (derecha), en un ruck en el primer partido de Liga ante el Oviedo. José Manuel
Rugby

El Cormorán se estrena en casa en la temporada para consolidar un proyecto

Los santanderinos y el Unión Rugby Besaya se han unido con el propósito de hacer crecer el deporte oval en la región

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00



Mañana domingo, a las 12.00 horas. Rugby en San Román. Como hace bastante tiempo. Pero desde 2023, el testigo del deporte oval en ... ese campo santanderino lo ha cogido el Cormorán Rugby Club. El tercer curso de los blanquinegros en este deporte se desarrollará en la División de Honor B, que en esta ocasión tiene un asterisco. No es el segundo escalón del rugby patrio, sino el tercero, debido a la creación de un escalón intermedio, la División de Honor élite, como paso previo a la División de Honor. En la tercera temporada de vida, además de competir lo mejor que se pueda, el gran objetivo es consolidar un proyecto que ha arrancado este verano. El Cormorán y el Unión Rugby Besaya han unido sus caminos, para hacer crecer en Cantabria un deporte oval que siempre necesita para ello todos los esfuerzos posibles.

