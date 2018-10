Culturismo «El culturismo me ayuda a sentirme mejor» Antonio Ceballos Sánchez. / DM . El barquereño Antonio Ceballos Sánchez practica la modalidad de Culturismo natural, en la que ha logrado una medalla de bronce en el Campeonato de España VICENTE CORTABITARTE San Vicente de la Barquera Miércoles, 31 octubre 2018, 11:49

Antonio Ceballos es un joven barquereño de 26 años, apasionado del deporte, actividad a la que también se dedica desde su comercio de nutrición deportiva y en la que, tras practicar diferentes modalidades, se ha centrado en los últimos años en el culturismo habiendo logrado el pasado fin de semana el tercer puesto en su categoría del Campeonato de España de Culturismo Natural.

-¿Qué es el culturismo natural?

-En el objetivo no tiene diferencia con el culturismo que se conoce, es decir el desarrollo del cuerpo, buscando la armonía y el mayor tamaño muscular, la gran diferencia es en el control que se hace para conseguirlo, pasando rigurosos controles antidopaje.

-¿Cuándo empezó con la actividad deportiva?

-Desde pequeño lo he venido practicando, comencé con el kárate en el que también hice mis pinitos, ya que fui durante dos años campeón regional en mi categoría y gané varios torneos, pero ese camino se torció por culpa de los entrenadores. Después pasé por el fútbol jugando en el Barquereño y en el Ribadedeva, pero vi que no era lo mío

-¿Y cómo llegó al culturismo?

-Llevo en este mundo desde hace unos 5 años, he trabajado en gimnasios. Hace unos 7 años empecé con un amigo a hacer pesas, pero lo que es en el culturismo en realidad empecé hace poco mas de dos años.

-¿Qué le llevo a ello?

-Siempre fue un deporte que me gustó. Comencé viendo vídeos que me fueron motivando, empecé a trabajarlo por mi cuenta, pero solo no eres objetivo contigo mismo y no llegas a las metas que te propones. Por eso, desde hace dos años, tengo como preparador a Omar Quintana de Mieres (Asturias) que se acaba de proclamar Campeón de España por la Federación Española de Culturismo y Fitness en su categoría.

-¿Y cómo le dirige la preparación viviendo a tanta distancia?

-Tenemos un contacto permanente, yo le mando mis pesos y mis medidas y fotografías y, con ello, él me va dirigiendo y nos vemos cuando podemos, a pesar de su gran nivel es una persona muy cercana.

-¿Cuál es la base fundamental y el objetivo general del culturista?

-El objetivo general es mejorar la composición corporal con entrenamientos para conseguir la estética deseada, trabajando todo el cuerpo pero especialmente aquellas partes que se considera se debe de fortalecer para conseguir la mayor armonía y, todo eso, cuidando mucho la alimentación.

-¿Qué entrenamientos requiere?

-En mi caso me levantó todas las mañanas a las 7 y voy a andar una hora a paso muy ligero pero sin correr para llevar el corazón entre el 65 y 75 % de las pulsaciones que es la optima para quemar grasa, después desayuno generalmente huevo con verduras o patatas y continuo con entrenamiento de grupo muscular. Por la tarde o noche, antes de cenar, vuelvo a repetir los ejercicios de cardio.

-¿Era esta su primera participación en una competición?

-No, ya lo había hecho en mayo y junio en otras categorías y en Valladolid quedé a las puertas del podium en cuarta posición, a pesar que no me dejaron competir en mi categoría. Me quería quitar esa espina, me obcequé y por eso fui al Campeonato de España en Yeles (Toledo), en el que participamos cerca de 200 culturistas. En mi categoría, de menos de 70 kilos, éramos 17. No lo esperaba, ha sido una gran satisfacción.

-¿Cuál es su próxima meta?

-Los tres primeros clasificados en cada categoría podemos participar en el Campeonato del Mundo que se celebrará en Madrid el próximo día 10 de noviembre.

-¿Qué objetivo tiene dentro de este mundo del culturismo?

-Yo en realidad hago esto porque me ayuda a sentirme mejor y porque me gusta. No lo hago con la idea de ir a ganar nada en concreto, pero ya que lo haces y te preparas... si acudes a una competición y te premian bienvenido sea. También lo hago porque me gusta verme bien, como a todo el mundo y porque me apasiona el deporte.

-¿Cómo son las competiciones de culturismo?

-En las competiciones de culturismo se hacen dos rondas eliminatorias primero con una serie de poses obligatorias otras de posado libre y luego te dan un minuto de coreografía también libre con la música que cada uno elija.