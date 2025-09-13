El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha
Hockey

Otro curso entre los grandes

Tenis y Sardinero, ambos con sus dos equipos en División de Honor, abren este fin de semana la Liga

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:50

No por haber ocurrido en más ocasiones deja de ser un hecho poco menos que insólito. Cantabria volverá a contar esta temporada con cuatro equipos ... en la División de Honor de hockey: las formaciones masculina y femenina de Tenis y Sardinero. Tres de ellas ya lo hicieron la temporada pasada y consiguieron la permanencia, y este curso se ha vuelto a unir el equipo masculino del Sardinero, que regresa a la élite para reivindicar una vez más el hockey cántabro, una inagotable cantera para la selección española y capaz de navegar en un deporte casi coto exclusivo de catalanes y, en menor medida, madrileños. Los tres medallistas de bronce montañeses en el último Europeo pueden dar fe de ello, pero más allá de esos éxitos, Sardinero y Tenis dejan ver un extraordinario trabajo de cantera que, unido a fichajes en los que prima la imaginación para aprovechar becas de estudiantes y buscar alojamientos y trabajos, permiten a estos dos modestos equipos, en especial el Sardinero, que preside todo un icono del hockey español como Chani Galán.

