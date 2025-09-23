Se fue el referente de todos

Comenta Compartir

Se nos ha ido el referente de todos los boxeadores cántabros. Siempre que entrabas a un gimnasio, antes todavía mucho más, pero también ahora, se ... escuchaba su nombre y se recordaban su estilo y sus victorias. Su recuerdo no se apagaba, porque solo él consiguió lo que todos quieren y con lo que todos sueñan. No le vi pelear en directo, pero todos los entrenadores que he tenido me decían lo mismo: 'Como la pegada de Uco, ninguna'. Fue un tipo discreto, reservado y no de muchas palabras, pero muy respetado. Aquella zurda era famosa allá donde viajabas. En España dejó mucha huella entre la vieja escuela del boxeo y aquí, en su casa, siempre inspiró a las generaciones.

Es difícil hacerse la idea, pero pensar en que un chico de Cueto, en 1977, saliera del barrio para convertirse en campeón del mundo resulta casi imposible de imaginar. Si ahora, con todo lo que hay y los recursos que existen, resulta muy complicado, hace casi cincuenta años fue algo extraordinario que solo podía estar al alcance de un fuera de serie como lo fue él. A Uco le llegó esa oportunidad con la que sueñas cuando te pones los guantes por primera vez, entrenas y mejoras. Y, con las tremendas cualidades que tenía, la supo aprovechar. Era un peleador porque a él lo que le gustaba era ponerse los guantes y hacer sparring. Para él los entrenamientos eran subirse al ring y pelear. La pegada es algo que se entrena, como todo, pero realmente se nace con ella y los boxeadores como lo fue Uco tienen algo especial. Cantabria tiene que estar orgullosa de tener a un campeón del mundo respetado y muy querido en todas partes En esta tierra ha habido muy buenos boxeadores y nadie pudo conseguir lo que él. Una lástima su pérdida. El boxeo montañés pierde al referente de todos.

