Se fue el referente de todos

Daniel Rasilla

Exboxeador y entrenador

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:37

Se nos ha ido el referente de todos los boxeadores cántabros. Siempre que entrabas a un gimnasio, antes todavía mucho más, pero también ahora, se ... escuchaba su nombre y se recordaban su estilo y sus victorias. Su recuerdo no se apagaba, porque solo él consiguió lo que todos quieren y con lo que todos sueñan. No le vi pelear en directo, pero todos los entrenadores que he tenido me decían lo mismo: 'Como la pegada de Uco, ninguna'. Fue un tipo discreto, reservado y no de muchas palabras, pero muy respetado. Aquella zurda era famosa allá donde viajabas. En España dejó mucha huella entre la vieja escuela del boxeo y aquí, en su casa, siempre inspiró a las generaciones.

