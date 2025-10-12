El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Borja Gómez, apoyado sobre 'La Pedreñera'. Alberto Aja
Borja Gómez | Entrenador de Pedreña

«Si fuera por dinero, lo dejaríamos todos»

Hombre de la casa, afronta su primera temporada como preparador de una trainera que el día 20 comenzará los entrenamientos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Borja Gómez ya ha terminado la temporada, pero ayer, día libre en el trabajo, ya estaba en el agua con algunos chavales en el batel. ... Así es el remo. Hasta su hijo mayor ha probado ya algún día a llevar el timón a la popa. Vive muy pendiente del móvil, a la espera de que le contesten los remeros a los que está captando para una temporada muy diferente para él en la que no solo será el patrón, sino también el técnico tras el regreso de Luismi Villar a Castro.

