«Si fuera por dinero, lo dejaríamos todos»

Borja Gómez ya ha terminado la temporada, pero ayer, día libre en el trabajo, ya estaba en el agua con algunos chavales en el batel. ... Así es el remo. Hasta su hijo mayor ha probado ya algún día a llevar el timón a la popa. Vive muy pendiente del móvil, a la espera de que le contesten los remeros a los que está captando para una temporada muy diferente para él en la que no solo será el patrón, sino también el técnico tras el regreso de Luismi Villar a Castro.

-Segundo año tras su regreso a casa y le dice Calixto Presmanes que se tiene que hacer cargo del equipo... ¿Se lo esperaba?

-No. Vine por mi amistad con Luismi y por volver a casa, y mi idea, que ya me lo dijeron, era llevar alguna categoría inferior, pero se dio la circunstancia y han optado por mí. Solo no me atrevía, así que propuse que el otro técnico fuera Alejandro Mantilla, porque creo que juntos nos vamos a aportar muchas cosas mutuamente. En lo que él tiene de más, como el tema de las medidas, me va a echar una mano, y yo desde el punto de vista técnico participaré un poco mas. No me gusta eso de primer entrenador; tenemos voz los dos y lo que me falta a mí de experiencia lo tiene él.

-Alejandro Mantilla. Juntos ganaron La Concha de 2005...

-Sí... La ganamos un ratillo (ríe). Él estaba conmigo en el bote. No pienso en ello, porque es llevarte malos ratos; no lo hablamos. Él y yo sabemos que la ganamos, como todos los demás que estaban ahí, pero cuanto más lo piensas ,más mal rato te llevas.

-Con Luismi Villar se han ido varios remeros que regresan a Castro. ¿Cómo han hecho para compensarlo?

-Estamos hablando con gente, como todos los clubes, porque no hay remeros y los buenos ya sabes dónde están. Estamos a la expectativa de que nos den sí o no , y se lo piensan según el equipo que hagas, así que hasta que uno o dos no den el paso, no va a haber ese aliciente para los demás. También condiciona que Camargo y Castro estén ahora mismo en ARC 2, pero exista la posibilidad de unificar los dos grupos. La gente está esperando a ver qué sucede.

-Lo que no podrá como entrenador es echar la culpa al patrón por si algo sale mal. Porque va a seguir a la popa, ¿no?

-Ojalá tenga otro patrón más; esa es mi intención, para darle regatas y poder ver yo el bote desde fuera. Dentro se ven cosas, pero fuera, en la zodiac, muchas más. Cosas que desde dentro no percibes. Pero bueno; es lo que me toca. Me las he comido buenas y malas y ahora toca esto.

-¿Echa de menos la ACT? ¿Bogar por banderas y en La Concha? ¿O pesa más estar en casa?

-Cuando ves la regata sí, ahí sí te llama la ACT, pero también hay mucho circo montado. Hay equipos que hacen las cosas bien o y otros en los que no llegas a ver recompensado el trabajo. Estar en un equipo que termina noveno... Yo suerte que estaba en uno que peleaba por todo, y también en Pedreña tuvimos una buena época. No sé qué prefiero, la verdad, porque la ACT exige mucho viaje y estar muy poco en casa. Ahora la regata que más lejos tengo es la de San Juan Luz, que sales por la mañana y duermes en casa. Estando en Bilbao sí que estás un poco enmedio de todo, pero yo tenía que ir desde casa a Zierbena. Sí que es verdad que cuandollega el verano lo echas un poco de menos, pero se está más tranquilo en ARC; todo está más cerca y concentrado, y los fines de semana de una sola regata se agradece poder salir a las once con la familia y tener un plan.

-De paso se ha quitado un montón de kilómetros de encima... Tener el club y el trabajo al lado de casa ayuda...

-Calculo que me he podido ahorrar... No sé, miles de kilómetros... En los primeros años hacía unos 180 viajes solo a Zierbena, sin contar las regatas. Eso son 140 kilómetros de ida y otros tanto de vuelta. Y eso que Zierbena es lo más cercano que hay. Para ir, por ejemplo, a Bermeo, hay que tener una moral... Además yo trabajo a jornada partida, así que me iba a siete de la mañana y volvía a las once de la noche, sin pasar por casa. Salía de trabajar a las cinco y media, comía en el trabajo y me iba a Zierbena. Ahora salgo trabajar, puedo pasar por donde mi padre, los viernes me da tiempo a ir a buscar a los críos al colegio... Disfruto de la familia, que eso es lo que hablé con mujer: tener más tiempo para ellos.

-¿Qué podemos esperar de la Pedreña de 2026?

-Es lo que hablo con los chicos a los que les ofrezco venir: ¿Qué proyecto tenemos? Con nueve bajas no quiero lanzar las campanas al vuelo ni pillarme los dedos. Quiero intentar ser el mejor bote cántabro, igual que el año pasado, aunque Astillero nos ganara el Regional y la Sotileza por un segundo. Después, en ARC, no sabes cómo acertar. El año pasado Arkote no completaba bote dos meses antes de la Liga y al final fue al play off. Si esa gente de la que estamos a expensas nos dan un par de síes, y si de Castro salen remeros, porque tiene más de treinta y algunos tiene que sacar, ya veremos. Tenemos que dar nuestro mejor nivel y que la Liga nos ponga en nuestro sitio.

-El Racing juega hoy contra el Sporting, eterno aspirante al ascenso. ¿Pasa algo similar con Pedreña?

-No. Ahora mismo, y se lo he dicho al club, no me puedo plantear ese objetivo. Primero, porque ahora mismo no nos interesa ir a ACT y segundo, porque con nueve bajas no sabes hasta dónde vas a poder llegar. Vamos a tener los pies en el suelo. Por ejemplo, ha bajado Kaiku, que tiene mucho dinero y va a intentar volver a subir. ¿Después ir a un play off? No puedes decir que no, pero hay que ser realistas y, eso sí, esperar. Si me llegas a preguntas hace dos semanas, mi prioridad era completar el bote, porque tenía once remeros. Ahora tengo quince y a ver quién más viene; pero no me quiero volver loco.

-Tienen buena cantera, pero incluso en el pueblo tiene que ser cada vez más difícil captar remeros. No solo por la dureza y las alternativas que tienen los jóvenes, sino por la escasa recompensa...

-El dinero está en el País Vasco, porque las instituciones apoyan. Aquí hay lo que hay. En Pedreña se da un fijo a fin de año a todos por igual, y eso para mí es lo más importante. Evidentemente, si traigo a un chaval vasco algo más tiene que cobrar solo por los viajes, pero se intenta que cobren todos lo mismo. Lo que hay, a repartir, porque si no, empiezan los malos rollos. Pedreña es club histórico y lo que quiero es que la gente esté a gusto. Se reparte una recompensa a fin de año que viene bien para ir de viaje o lo que sea. Si hay 40.000 euros y somos veinte, pues 2.000 para cada uno. La situación contraria ya la vivimos hace años y así acabo el club. Y mira Castro, que se disolvió como tal, y Astillero, que sigue pagando. En Pedreña algo queda, pero se está liquidando. Una de las condiciones que puse para volver era que me pusieran al día, porque tenían pequeña deuda que ya se liquidó.

-¿A cuánto saldría la hora de trabajo de un remero en Cantabria? ¿Llegaría al euro?

-(Ríe) No lo quiero ni pensar. En Zierbena no era de los que más cobraba y eran 1.100 euros al mes. En Cantabria no hay nada comparable, así que los cuatro o doce buenos que hay se van al País Vasco a ganar dinero; es normal. Aquí te agarras a la afición y a que te gusta, porque si fuera por dinero, lo dejaríamos todos. Yo llevo veintipico años remando y mas de la mitad sin cobrar; por afición. El remo te tiene que gustar. Si es por dinero, o eres buenísimo; de los mejores, o mejor ponte a trabajar.

-La ACT valora terminar antes para incentivar a los remeros. ¿Cómo lo ve?

-Se tenía que haber hecho hace muchos años. Yo adelantaría el calendario más todavía. Porque la fecha de La Concha es histórica, pero a primeros de agosto tendría que estar todo acabado. En mayo ya hay buenas condiciones para remar y al final te tiras entrenando todo el año para dos meses y medio de competición, y eso que la ARC termina antes, pero si te metes en play off te plantas en septiembre. Nosotros empezamos a entrenar el 20 de octubre, y si además de la trainera tienes bateles y trainerilla...

-¿Y lo de unir a todos los barcos de ARC en un solo grupo?

-Si todos los cántabros estuvieran en ARC 1 sería más fácil, pero en estas ligas mandan los clubes vascos y con tres cántabros en ARC2, y solo un vizcaíno y un guipuzcoano lo veo complicado.

-Pero, más allá de eso, ¿lo ve positivo y, por otra parte, factible en lo logístico?

-Yo quisiera que todos los barcos cántabros estuvieran más arriba, porque eso daría más nivel, pero a la hora de ir a una regata no es lo mismo tener doce botes, que con eso ya hay diferencia entre tandas, que sumar más. Imagina meter seis más, aunque a algunos se les dé la salida con unos minutos de distancia. Con cuatro tandas la diferencia es ya mucho mayor y con cinco lo veo inviable, porque con tanto tiempo de diferencia el mar y el viento pueden cambiar muchísimo el mar en cinco tandas. De pronto, podría ganar uno de la primera.