Remo | Traineras «Este equipo tiene nivel para competir en la ACT» Miguel Ángel Ruiz Camus, en las instalaciones del club. / Roberto Ruiz Miguel Ángel Ruiz Camus, el entrenador de Astillero y que volverá a remar la próxima campaña, ha sido uno de los artífices del regreso de la 'San José' a la élite RAFA GONZÁLEZ Astillero Martes, 18 septiembre 2018, 18:26

Miguel Ángel Ruiz Camus (Caracas, Venezuela, 1978) es para los responsables del club el artífice del ascenso de Astillero a la Liga ACT. El técnico ha sabido inculcar a los remeros una mentalidad colectiva que les ha llevado a la élite. El domingo fue un día especial ya que hubo un aluvión de felicitaciones y de apoyos por parte de una afición entregada para un grupo humano que ha sabido unirse en los momentos más difíciles para no defraudar a nadie.

Ruiz Camus es un remero experimentado que cuenta en su currículum con siete banderas de La Concha y que quiso devolver a Astillero a la élite trabajando duro y buscando formar un bloque entre sus tripulantes. Ruiz Camus reconoce que el día después del ascenso sigue en una nube. «Todavía disfrutamos de las felicitaciones que nos llegan y estoy realmente sorprendido de la repercusión que ha tenido. Los medios se han volcado y las personas, en general, también aunque no sean seguidores nuestros. Volver a la élite es magnifico, pero la repercusión también ha sido muy buena, ya que demuestra que el remo es un deporte que importa. Los reconocimientos desde todos los lados nos reconfortan después de un año duro».

A nivel deportivo, Ruiz Camus considera que la ACT no debe asustar al actual equipo de Astillero. «Ahora mismo yo diría que la plantilla de este año tiene nivel para estar en la ACT y no tener problemas. Lo que está claro es que para hacer una temporada bonita nos haría falta algún refuerzo, pero ahora mismo estoy súper contento con la plantilla que tengo, ya que ha estado muy seria en su trabajo». Ha sido la clave para lograr la gesta: «No me han fallado para nada durante el año, trabajando al cien por cien, y cuando nos han venido las cosas mal han sabido levantarse con mucho orgullo. Este fin de semana, después del mazazo del sábado, es increíble cómo se han animado, cómo se han levantado apoyándose los unos a los otros. Ha sido increíble y lo han sacado adelante. Así salió el domingo. Si no hubiésemos tenido un buen trabajo en equipo, no habríamos logrado el ascenso. Con estos remeros estoy convencido que hay nivel para estar en la ACT sin pasar problemas», afirma.

«Los remeros no me han fallado durante el año y han trabajado al cien por cien» «La mayor culpa la tiene la presidenta, Elisabet Carral. Se ha volcado en ayudarnos»

El técnico de los azules tiene claro lo que necesita para afianzar el proyecto y que Astillero vuelva a ser un referente, aunque sin prisas. «Lo prioritario es dos remeros centrales que aporten vatios, para tener más rotaciones. También alguno ligero para el puesto de marca, porque no tengo cambio en ese puesto. En principio dos remeros que me den algún segundo mas», afirma. Aunque las incorporaciones ya han comenzado: «Bueno, el primer fichaje es el mío. El año que viene voy a remar, puedo estar en la marca en el dos. Este año he remado algo, ocho regatas, pero por la lesión no he podido entrenar hasta abril y me di unas palizas de muerte para ponerme en el peso. Me costaba mucho y en agosto decidí quedarme fuera y ayudar desde la motora».

Este ascenso, a juicio de Ruiz Camus, es una buenísima noticia para el remo cántabro, ya que hay un club en la ACT y tres en la ARC 1. «Es muy positivo. El haber subido ha propiciado el ascenso de Camargo. Que el remo cántabro vaya a mejor siempre es bueno. Creo que todos los clubes están trabajando con las canteras, antes no se veía tanto niño y ahora hay más. No es un trabajo a corto plazo. Es lento, pero terminará dando sus frutos. Dar el salto a la trainera desde juveniles depende de cada remero. Yo he visto chavales de dieciocho y diecinueve años y no había quien les tosiese y a otros con veinticuatro empieza a notarse la madurez. Depende de cada remero», reconoce.

«El ascenso es positivo para el remo cántabro. El trabajo terminará dando sus frutos»

Tres competiciones

Liga ACT, Campeonato de España y La Concha son las tres citas claves de cara a la próxima temporada. «En La Concha este año nos hemos quedado en la novena plaza. Yo era consciente que el nivel lo marca la Liga en la que estás. Los de la ACT llegan con una vuelta de tuerca más en su puesta a punto, con un calendario de doble jornada cada fin de semana; mientras que la ARC se rema una en la mayoría de las ocasiones. No tienes el mismo nivel. El año que viene, compitiendo con ellos, creo que tendremos más opciones por si viene algún refuerzo. Ganarla es muy complicado con el nivel que tienen ahora los gallos», afirma. En cuanto al Nacional, «por fin tendrá representante cántabro. Este año nos quedamos con muchas ganas de acudir. No entiendo que en la ARC no dejen, cuando hay fines de semana libres».

Un capítulo aparte es para la afición. Ruiz Camus se siente muy agradecido por el apoyo que les han mostrado durante todo el año. «Realmente se merecen un '10'. Ha sido un año duro, pero han estado apoyando. Es muy reconfortante cuando sales de una regata y que te estén apoyando en los muelles con sus aplausos y palabras de ánimo. El sábado, después del batacazo que nos dimos, estaban allí junto a nosotros y nos dieron ánimos a pesar del mal resultado. Sin duda su apoyo lo hemos notado y nos ha ayudado». No son los únicos de los que se acuerda: «También hay que agradecer al Ayuntamiento que siempre ha estado apoyándonos y preocupado por lo que ocurría.

Pero sin duda la que tiene una mayor culpa es la presidenta, Elisabet Carral. Ella es la culpable desde el inicio de su mandato. Se volcó en ayudar a los remeros, nos ha conseguido dentro de lo posible lo que hemos pedido y nos hemos sentido bien con su gestión. Hasta el punto que nada más terminar la temporada nos reunió y nos dio el dinero de los premios que habíamos conseguido. Eso es importante porque ganas en credibilidad y a los remeros nos gusta que se cumpla con lo que se promete».