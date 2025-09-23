Nacido para ser campeón

Comenta Compartir

Podría decir tantas cosas pero si hay que empezar por alguna diré que era un tío normal. Sin más. Un amante de su barrio, de ... su gente y un boxeador como pocos. Lo fue todo en Cantabria y también en España en aquella época y para nosotros, los que andábamos por allí siempre, fue la referencia. Yo le sentí, porque peleamos juntos un campeonato de España que acabó nulo en la Plaza de Toros, donde más tarde volvería a pelear. Le gustaba estar en su casa y si querías verlo era fácil de encontrar. Nunca le hizo falta gran cosa para echar una sonrisa. Una persona auténtica que nunca estará bien reconocida por lo que hizo y por lo que representó para España en aquella época, en la que todavía era más difícil que ahora ganar un cinturón. Le llegó la oportunidad y la aprovechó y ser campeón del mundo no lo es cualquiera, ahí está que en esta tierra han salido buenos y nadie lo conseguimos. Siempre se decía que tenía una pegada tremenda, pero en realidad lo tenía todo. Jamás olvidaré aquel combate en el Ferial de Torrelavega en el que ganó el cinturón mundial.Yo peleé antes que él, en la misma velada y el ambiente era tremendo. Estaba lleno y la gente gritaba y gritaba. El final fue apoteósico con el triunfo de Uco delante de los paisanos y cuando el boxeo se vivían en directo. Todo lo que vino después con el título ya en su poder, lo solíamos recordar cuando nos juntábamos. Ha sido una persona importante para los boxeadores que empezaban y por lo que siempre representaba. Nunca perdimos el contacto y un par de veces al año nos juntábamos los de aquella época y comíamos recordando y contando anécdotas. Casualmente andábamos preparando una ahora. Fue un talento de esos que no hay muchos y de los que no le hacía falta mucho entrenar porque había nacido para ello.

