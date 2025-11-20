La Federación Cántabra de Voleibol, en el limbo desde hace un año y medio

Un año y medio después, las elecciones a la presidencia de la Federación Cántabra de Voleibol se encuentran paralizadas. En este momento, para ser exactos, ... con un nuevo giro de tuerca en marcha, a la espera de que el Comité de Disciplina Deportiva de Cantabria admita o no las alegaciones que ayer mismo cursó la Junta Electoral con el propósito de impugnar las elecciones a la presidencia previstas para mañana por «irregularidades manifiestas» en la composición del censo y de la mesa electoral. Esta es la última maniobra de un periodo de más de dos años en los que el voleibol de Cantabria ha estado desnortado por completo.

Durante todo este tiempo, el ente ha caminado sobre la incertidumbre que da no tener unos dirigentes electos, además de ser dirigidos por algo parecido a una Junta Gestora inestable y puramente circunstancial, impuesta como medida de urgencia ante la imposibilidad de una celebración de elecciones con arreglo a la normativa vigente y en medio de un clima de cisma total entre los clubes.

Las cifras 2.800 licencias aproximadamente tiene actualmente la Federación Cántabra de Voleibol. 3 de julio del presente año, esta es la fecha en la que comenzó el proceso electoral actual

Los hechos más incomprensibles se remontan a 2023, cuando la Junta Directiva vigente por aquel entonces, presidida por Ignacio Marcos , dimitió sin justificar las subvenciones de dinero público recibidas. Desde entonces la Federación se encuentra sin opción de optar a dicho apoyo, algo que solo podría recuperar si cumple con dicha justificación. A continuación, la Junta que tomó el relevo acabó inhabilitada por cometer irregularidades continúas y no cumplir con sus obligaciones. Ante una situación de caos, el Comité de Disciplina Deportiva optó por crear una Junta Gestora transitoria cuyo poder quedó depositado en manos del hasta entonces secretario de la Federación, Luis Herranz, a quien al quedarse en solitario el cargo le ha superado por completo.

Las claves Dos candidatos Uno representa al bando continuista, mientras que el otro llega nuevo y ambos están muy distanciados Junta directiva inhabilitada Los dirigentes de la anterior fueron inhabilitados por continuas irregularidades

Organizar unas elecciones con las que colocar a los representantes electos en sus lugares y funciones ha sido todo un ejercicio de funambulismo. Así las cosas, el voleibol cántabro ha caminado desgobernado desde hace tiempo, pero de forma alarmante desde mayo de 2024 cuando, como mandan los ciclos olímpicos, debían de haberse convocados unos comicios al igual que hicieron todas las federaciones deportivas. Los intentos por hacerlo acabaron mal, como hace dos meses en la votación de los clubes, en el último proceso electoral abierto el 3 de julio, en los que tuvo que intervenir la Policía para apaciguar los ánimos.

De todo este panorama, quienes realmente son los verdaderos paganos han sido los deportistas, en su gran mayoría jóvenes, que no han podido desarrollar su deporte favorito. De hecho, más de 1.500 chavales disputan en estos momentos torneos amistosos organizados por los propios clubes –cada uno el suyo– o, incluso los padres, para que puedan mantener su pasión ocupada de un modo totalmente rudimentario y casual dado que las Ligas están paralizadas. Algo, obviamente, que le causa unos agravios comparativos con el voleibol de otras comunidades que siguen con sus actividades de manera habitual.

Ante esta situación, que persiste, la Ley de Cantabria recoge en su artículo 26.5 que puede ser la Consejería la que «asumiría el ejercicio de dichas funciones (...).A tal efecto se designará una comisión gestora que asumirá tales funciones bajo la supervisión de la Consejería». Aún así, todo está a la espera de que el Comité de Disciplina Deportiva decida sobre la alegaciones presentadas ayer.