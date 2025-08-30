Garaicoechea y Gutiérrez ganan un festivo Descenso del Deva

Vicente Cortabitarte Unquera Sábado, 30 de agosto 2025, 21:13 Comenta Compartir

El argentino Manuel Garaicoechea y al asturiano Pedro Gutiérrez, formando un equipo neutro, se impusieron con autoridad en el Descenso del Deva. Con un caudal quizá algo lejos de lo óptimo, pero que permitía competir sin problemas a los cientos de palistas que se dieron cita a caballo entre Cantabria y Asturias, su K2, que partía como uno de los favoritos, confirmó las previsiones para alcanzar la línea de meta, situada junto a la estación de ferrocarril de Unquera, en primera posición. Todo tras ganar progresivamente ventaja y estar siempre entre los destacados, ya desde la salida de Panes. Mientras, en K1 repitió victoria Abel García, piragüista del SCD Ribadesella que conoce a la perfección el cauce.

Tras la emocionante salida en la localidad asturiana de Panes que tuvo lugar por cierto unos minutos antes de la hora prevista (las cinco de la tarde) las 178 embarcaciones participantes comenzaron a dar color al Deva, tomando la cabe3za ya desde los primeros metros, sin dar prácticamente alternativa a sus rivales, la piragua de Garaicoechea y Gutiérrez.

Siguiendo algo que cada vez está siendo más habitual al final de la temporada, la formación de parejas de diferentes equipos, el palista argentino y el asturiano de Ribadesella lograron un contundente triunfo tras dominar hegemónicamente el descenso, siempre en cabeza y sin grandes apuros hasta el final.

Solo pudieron seguirles la estela Luis Amado Pérez y Francisco Capín, también de la SCD Ribadesella, si bien no con la suficiente proximidad para poner en cuestión la victoria de un dúo que supo gestionar a la perfección su renta antes de la llegada a Unquera. La tercera posición fue para Amaro y Fernando Fernández, del Oviedo Kayak, que llegaron a meta en un emocionante sprint final por ocupar la tercera plaza del pódium en disputa con los cuartos clasificados.

Individual

En K-1 volvió a repetir victoria Abel García, de la SCD Ribadesella imponiéndose sobre el piragüista local de la Agrupación Deportiva Deva Marcos Fernández Esparza. La tercera plaza del podio fue para Ernesto Goríbar, integrante de la selección española de piragüismo.

Numeroso público siguió la prueba a lo largo de todo el recorrido, que se vio favorecida por las buenas condiciones meteorológicas y del estado de un río que, aunque presentaba ese caudal quizá algo bajo, se encontraba en perfectas condiciones para el desarrollo de la prueba, primando la técnica de los participantes en algunos puntos del cauce.

La gran fiesta del piragüismo cántabro de este fin de semana en Unquera, continuará en la mañana de hoy con la celebración de la edición número 36 de la regata de los Santos Mártires de categorías inferiores. En este caso tendrá lugar íntegramente en la ría de Unquera, en la que se encontrarán 250 embarcaciones de clubes procedentes de todo el país. Paralelamente también se desarrollará la prueba inclusiva de la cuarta Regata Paracanoe.

