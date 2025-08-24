El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patricia y Nicolás Álvarez Nárdiz posan en uno de los campos de hockey de La Albericia con sus medallas de bronce del Europeo. Roberto Ruiz

Hermanos de goles y medallas de bronce

Hockey. Patricia y Nicolás Álvarez Nárdiz subieron al podio del Europeo con las selecciones españolas con tan solo un día de diferencia. Sus sticks ya apuntan a los Juegos de Los Ángeles

Marco García Vidart

Marco García Vidart

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

«No conozco. Hermanos, chico y chica, de Santander, que hayan ganado la misma medalla y en el mismo torneo...». Patricia Álvarez Nárdiz (Santander, 1998) ... no se atreve a dar una respuesta tajante. Porque la historia del hockey cántabro y español está llena de sagas familiares. Pero el pasado fin de semana, en la ciudad alemana de Mönchengladbach, los Álvarez Nárdiz escribieron un capítulo aparte en ese gran libro de historia del hockey patrio. El sábado, su hermano Nicolás (Santander, 2003) se había subido al podio con sus compañeros de la selección masculina al ganar la medalla de bronce ante Francia. El domingo le tocó a Patricia, al vencer junto a sus compañeras a Bélgica. Dos bronces para la familia en apenas un día. Para más similitudes, los dos juegan en la misma posición: ambos se desenvuelven en la delantera. Los goles de España son cosa de una saga cántabra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón en el tritubo deja sin agua a seis zonas de Santander
  2. 2

    Rescatados siete jóvenes que hacían paddle surf en la playa de Los Peligros
  3. 3

    Amenazas, robos, destrozos y sabotajes en una urbanización okupada en Bezana
  4. 4

    Los perjudicados por el cártel de coches logran una indemnización del 5% en los juzgados cántabros
  5. 5

    800 personas celebran una fiesta ilegal en la cantera de Roiz: «Dicen que estarán hasta el lunes»
  6. 6

    Una oveja muerta en la Segunda de El Sardinero
  7. 7

    Fiestas con sabor a tomate
  8. 8

    Un concierto bajo las estrellas con Alejandro Fernández
  9. 9

    Un robot detonador derribará el edificio de la calle Ave María en Torrelavega
  10. 10

    Muere Antuán, Hijo Predilecto de Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Hermanos de goles y medallas de bronce

Hermanos de goles y medallas de bronce