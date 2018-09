Remo La hora de la verdad para Astillero Astillero tiene ante sí este fin de semana el gran reto del año. / DM Hoy comienza en Bermeo el play off por el ascenso a la Liga ACT, en el que cinco barcos pelearán por dos plazas para subir a la máxima categoría RAFA GONZÁLEZ SANTANDER. Sábado, 15 septiembre 2018, 07:32

Llegó el momento de la verdad para la 'San José XV'. Su planteamiento inicial de la temporada está a dos regatas de convertirse en realidad. Hoy en Bermeo, a partir de las 18.00 horas, y mañana en Portugalete, a las 11.45 horas. En la jornada de hoy en Bermeo los cinco aspirantes a estar en la Liga ACT la próxima temporada -San Juan, Astillero, Samertolameu, Lekittarra y Ares- competirán en la modalidad de contrarreloj de acuerdo a un orden que se establecerá por sorteo. La regata de mañana en Portugalete también será contra el crono.

El ganador de esta primera jornada sumará cinco puntos y así sucesivamente hasta el quinto, que sumará uno, de acuerdo a la clasificación obtenida. Una formula de competición que no decidirá hoy quiénes son los que aspiran a conseguir el ascenso. Pero lo que sí parece claro es que los que queden en la cuarta y quinta plaza tendrán muy pocas opciones de remontar. Después de la regata de hoy se sabrá los que prácticamente quedan descartados para subir a la ACT.

De todas las formas hay datos que ponen de manifiesto que no siempre se cumple esta premisa, ya que en más de una ocasión se ha dado vuelta a la clasificación de un día para otro, aunque siendo contrarreloj y por la misma calle no parece probable.

La 'San José XV' es para el pronóstico la favorita de cara a conseguir una de las dos plazas. Su actuación en la regata clasificatoria de La Concha así lo pone de manifiesto. De los cinco participantes de este fin de semana fue el mejor, con ventajas que le pueden dar solvencia de cara a este fin de semana.

Su único 'pero' en esa regata fue su bogar popa a la ola, ya que en ese tramo Samertolameu le recortó ocho segundos. Con el resto de sus rivales de este fin de semana tanto proa a la ola como popa a la ola, los cántabros se mostraron superiores.

Miguel Ángel Ruiz Camus, responsable del equipo azul, entiende que los remeros se encuentran en un buen momento, ya que han realizado entrenamientos de muy buen nivel. «Estamos en buena disposición para afrontar el play off. Hemos entrenado bien y creo que hemos mejorado un puntito. De todas las formas hay que tener tranquilidad y que no haya un exceso de ansiedad que nos pueda sacar de la remada y tirar por tierra nuestras posibilidades. Todos los equipos llegan muy bien y serán dos regatas con mucha incertidumbre, aunque insisto que nosotros estamos bien». Ruiz Camus no tiene problemas para formar la mejor cuadrilla posible a su entender. «Por los cupos no tenemos problemas. Puedo alinear a los que entienda que estén en mejores condiciones físicas y anímicas».

Los cuatro rivales de los azules tienen el mismo objetivo que los de la 'San José XV' y para la Liga no vendría nada mal recuperar a un bote cántabro, ya que hay patrocinadores que entienden que es mejor una competición en la que estén representadas las comunidades de Galicia, Cantabria y País Vasco.

En condiciones normales los astillerenses no deben tener problemas con las condiciones de la mar. Remarán con la marea subiendo desde las 15.10 horas, con un coeficiente de 53, que se considera medio. El viento que se espera soplará a 14 kilómetros por hora con rachas de 17. Se esperan olas de 1,2 metros en periodos de once segundos y con dirección noroeste.