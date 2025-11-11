Iris y Marco García, bronce en el Mundial de grappling

Marco G. Vidart Santander Martes, 11 de noviembre 2025, 14:20 Comenta Compartir

Los hermanos Iris y Marco García, oriundos de Cantabria pero afincados en Canarias, siguen sumando medallas a su palmarés en lucha. En el Mundial que para las modalidades de grappling y grappling gi se ha celebrado en la localidad griega de Loutraki, Iris se hizo con el tercer puesto en la categoría sub-20 de grappling. Una presea de mucho valor, ya que Iris compitió en una categoría -tiene 17 años- y en un peso (58 kilos) que no la correspondían.

Ampliar Marco García, con sus medallas de bronce en el Mundial. DM

Por su parte, Marco García, de 14 años, se hizo con el tercer puesto entre los sub-15 de grappling, en la categoría de 53 kilos. Y también logró ese tercer puesto, y en la misma categoría, en la modalidad de grappling gi.

El Mundial de Loutraki reunía a las catgorías sub-15, sub-17, sub-20 y veteranos, y España cosechó un buen botín de medallas, al ganar 57, con 18 oros, 14 platas y 25 bronces.

