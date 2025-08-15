Jansen aparta de la final a España

Marco G. Vidart Santander Viernes, 15 de agosto 2025, 22:06 Comenta Compartir

No bastó con adelantarse en el marcador, al poco de empezar por parte de la cántabra Patricia Álvarez. Ni con hacer un más que buen partido. España no pudo doblegar a Países Bajos, en la actualidad la mejor selección femenina del mundo en hockey, en una de las semifinales del Europeo que se celebra en la ciudad alemana de Mönchengladbach. Un hat trick de Yibbi Jansen doblegó a las de Carlos García Cuenca, que tendrán que pelear por la medalla de bronce el domingo (14.30 horas) ante Bélgica, que cayó en los 'shoot outs' por 2-3 ante Alemania tras el empate a uno final en el marcador.

No pudo empezar mejor el encuentro para las Redsticks. A los cinco minutos de partido, Patricia Álvarez avanzó hacia el área neerlandesa y fue objeto de falta. Xantal Giné la botó y la cántabra, con un toque de gran calidad, desvió la bola para batir a Veenendaal. Era el 0-1.

España planteaba un gran partido, con mucha presión a las neerlandesas. Con ese resultado terminó el primer cuarto. Pero en el segundo, Yibbi Jansen empezó su recital en Mönchengladbach. Tras un penalti córner que se saldó con falta y otra jugada del mismo tipo, la '8' de Países Bajos batía por bajo a Clara Pérez en el minuto 22.

No había terminado la primera parte cuando de nuevo Jansen ponía en ventaja a Países Bajos. De nuevo con otro penalti córner, esta vez por el otro lado y a media altura, la neerlandesa hacía el 2-1.

El tercer cuarto se saldó sin goles y la mejor noticia es que España estaba dentro del partido, con ese marcador ajustado. Pero Jansen tenía otros planes. En otro penalti córner, otro latigazo suyo sentenciaba de facto la semifinal en Mönchengladbach. Jansen apartaba a las Redsticks de pelear por el oro.

Selección masculina

La selección masculina de hockey juega este sábado por el bronce en este Europeo. Los Redsticks, con los cántabros Álex Alonso y Nicolás Álvarez, se miden a Francia a partir de las 15.30 horas.

