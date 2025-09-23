El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un ejemplo de que se puede llgar arriba

Javier Martínez

Exboxeador profesional

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:49

Un ejemplo. Eso fue para mí durante un tiempo en el que vivimos cerca y pude tener más trato con él. No le vi en ... directo, pero sí que he visto muchos vídeos de él y siempre impresionaba. Una persona muy normal, cercana, campechano y de buen trato a quien podías ver en las veladas después de muchos años de su título mundial y a la que le gustaba pasar inadvertida. Discreto, pero siempre simpático con quien se acercara a hablar con él. Su pegada era brutal. Pero no solo eso: pensar ahora que pudiera ser campeón del mundo es algo increíble. Han cambiado las cosas. Con interne y las redes sociales todo es diferente, pero en aquella época todo era más difícil y él logró acaparar la atención. En 1977 solo había dos organismos, era muy difícil llegar arriba y mucho más ganar, pero Uco tenía lo necesario para marcar la diferencia y ser el mejor. El boxeo lo ha sido todo para mí; ha sido mi vida y, cuando peleaba, escuchar algún consejo de alguien como él era muy importante. Siempre fue el referente de los Cántabros, el máximo exponente y a quien todos queríamos parecernos. Porque llegó lo más alto posible. También puede considerarse un ejemplo porque demuestra que todo se puede conseguir y que la gente humilde también puede llegar a donde cuesta imaginar. Uco salió del barrio, de la calle y llegó. Eso siempre inspira a los jóvenes y les motiva. El boxeo tiene mucho de eso, de motivación, porque es un deporte muy duro que exige sacrificar mucho y demanda esa energía. He viajado mucho, porque he seguido entrenando a chicos en un equipo profesional, y siempre le recordaban. Los mayores porque le vieron pelear, y los chicos de ahora, porque han oído hablar de él, de su forma de boxear , de ganar combates. Una pena. Desde aquí le envío un pésame a la familia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  4. 4 El otoño sacude Santander con inundaciones
  5. 5

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  6. 6

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  7. 7

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  8. 8

    El Supremo, al juez Acayro Sánchez: «No hemos manipulado ni retorcido los hechos probados»
  9. 9

    La Fiscalía de Cantabria reconoce que las pulseras antimaltrato suelen registrar «ciertas incidencias»
  10. 10 Primeros pasos en el campus: «La curiosidad lo es todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un ejemplo de que se puede llgar arriba