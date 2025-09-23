Un ejemplo de que se puede llgar arriba

Comenta Compartir

Un ejemplo. Eso fue para mí durante un tiempo en el que vivimos cerca y pude tener más trato con él. No le vi en ... directo, pero sí que he visto muchos vídeos de él y siempre impresionaba. Una persona muy normal, cercana, campechano y de buen trato a quien podías ver en las veladas después de muchos años de su título mundial y a la que le gustaba pasar inadvertida. Discreto, pero siempre simpático con quien se acercara a hablar con él. Su pegada era brutal. Pero no solo eso: pensar ahora que pudiera ser campeón del mundo es algo increíble. Han cambiado las cosas. Con interne y las redes sociales todo es diferente, pero en aquella época todo era más difícil y él logró acaparar la atención. En 1977 solo había dos organismos, era muy difícil llegar arriba y mucho más ganar, pero Uco tenía lo necesario para marcar la diferencia y ser el mejor. El boxeo lo ha sido todo para mí; ha sido mi vida y, cuando peleaba, escuchar algún consejo de alguien como él era muy importante. Siempre fue el referente de los Cántabros, el máximo exponente y a quien todos queríamos parecernos. Porque llegó lo más alto posible. También puede considerarse un ejemplo porque demuestra que todo se puede conseguir y que la gente humilde también puede llegar a donde cuesta imaginar. Uco salió del barrio, de la calle y llegó. Eso siempre inspira a los jóvenes y les motiva. El boxeo tiene mucho de eso, de motivación, porque es un deporte muy duro que exige sacrificar mucho y demanda esa energía. He viajado mucho, porque he seguido entrenando a chicos en un equipo profesional, y siempre le recordaban. Los mayores porque le vieron pelear, y los chicos de ahora, porque han oído hablar de él, de su forma de boxear , de ganar combates. Una pena. Desde aquí le envío un pésame a la familia.

Temas

Boxeo