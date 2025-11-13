El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Míguez. Roberto Ruiz
Boxeo

Jon Míguez ultima su regreso al boxeo

La velada de La Casilla, que ya tiene cartel definitivo, será el sábado testigo de la reaparición del cántabro, ya recuperado de su lesión

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Resta poco más de una semana para que Jon Míguez regrese al boxeo. Lo hará en una velada en La Casilla (Bilbao), prevista para el sábado 22 con apertura de puertas a las 18.30 horas. Tendrá tres cinturones en juego, pero antes servirá para que el castreño vuelva a sentirse boxeador en un combate pactado a cuatro asaltos frente al veteranísimo púgil italiano Christian Danilo Guido (10-51-1).

Se trata de una primera toma de contacto tras su larga inactividad por lesión en una cita en la que el cántabro fue el último en completar el cartel. Todo un aspirante al campeonato europeo del peso wélter (nulo en el primer intento y controvertida derrota ante Jordy Weiss en el segundo) que con esta pelea debe recuperar sensaciones y preparar su definitivo regreso en busca de una clasificación que le permita volver a optar a grandes títulos.

'Good Boy' parte necesariamente, y pese a su largo parón, como indiscutible favorito ante un adversario en la recta final de su carrera y con una estadística muy diferente a la del montañés, que tendrá que hacer frente, eso sí, a su larga inactividad. A cambio, ya ha podido completar entrenamientos de calidad en los últimos meses para recuperar su mejor forma, a falta del ritmo de competición.

Todo en una tarde noche muy intensa en La Casilla, donde dos jóvenes promesas (Andrés Ábrego frente a Bassam Laaoula) abrirán el fuego antes de que Míguez salte al cuadrilátero en un horario nada habitual para un boxeador que ha sido en muchas ocasiones cabeza de cartel, pero que ahora comparte protagonismo con varias defensas y campeonatos oficiales mientras ultima su regreso.

Después de la pelea del castreño, segunda de la jornada, llegarán las tres citas con títulos en juego, que como tales constituyen las cabezas de cartel. En primer lugar, Ander Amatriain y Álvaro Ledesma se medirán por el Campeonato WBA Iberoamericano superligero. Como penúltimo combate, Jokin García y Antonio Collado harán lo propio por el cinturón español e Iberoamericano del peso ligero (WBA). Por último, el vasco Jon Fernández y el italiano Armando Casamonica cerrarán la velada en el combate estrella, con el Campeonato de Europa del peso superligero (EBU), actualmente vacante, en juego.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  3. 3

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  4. 4

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  5. 5

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  6. 6

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  7. 7 Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa
  8. 8

    El Gobierno frena los plazos del nuevo Cine Pereda y enfría su estreno en 2026
  9. 9 Cantabria consagra por ley un nuevo modelo de concesiones para construir carreteras
  10. 10

    Los sindicatos docentes lanzan un ultimátum: sin negociación, no aceptan más horas de formación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jon Míguez ultima su regreso al boxeo

Jon Míguez ultima su regreso al boxeo