Jon Míguez ultima su regreso al boxeo

Aser Falagán Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Resta poco más de una semana para que Jon Míguez regrese al boxeo. Lo hará en una velada en La Casilla (Bilbao), prevista para el sábado 22 con apertura de puertas a las 18.30 horas. Tendrá tres cinturones en juego, pero antes servirá para que el castreño vuelva a sentirse boxeador en un combate pactado a cuatro asaltos frente al veteranísimo púgil italiano Christian Danilo Guido (10-51-1).

Se trata de una primera toma de contacto tras su larga inactividad por lesión en una cita en la que el cántabro fue el último en completar el cartel. Todo un aspirante al campeonato europeo del peso wélter (nulo en el primer intento y controvertida derrota ante Jordy Weiss en el segundo) que con esta pelea debe recuperar sensaciones y preparar su definitivo regreso en busca de una clasificación que le permita volver a optar a grandes títulos.

'Good Boy' parte necesariamente, y pese a su largo parón, como indiscutible favorito ante un adversario en la recta final de su carrera y con una estadística muy diferente a la del montañés, que tendrá que hacer frente, eso sí, a su larga inactividad. A cambio, ya ha podido completar entrenamientos de calidad en los últimos meses para recuperar su mejor forma, a falta del ritmo de competición.

Todo en una tarde noche muy intensa en La Casilla, donde dos jóvenes promesas (Andrés Ábrego frente a Bassam Laaoula) abrirán el fuego antes de que Míguez salte al cuadrilátero en un horario nada habitual para un boxeador que ha sido en muchas ocasiones cabeza de cartel, pero que ahora comparte protagonismo con varias defensas y campeonatos oficiales mientras ultima su regreso.

Después de la pelea del castreño, segunda de la jornada, llegarán las tres citas con títulos en juego, que como tales constituyen las cabezas de cartel. En primer lugar, Ander Amatriain y Álvaro Ledesma se medirán por el Campeonato WBA Iberoamericano superligero. Como penúltimo combate, Jokin García y Antonio Collado harán lo propio por el cinturón español e Iberoamericano del peso ligero (WBA). Por último, el vasco Jon Fernández y el italiano Armando Casamonica cerrarán la velada en el combate estrella, con el Campeonato de Europa del peso superligero (EBU), actualmente vacante, en juego.