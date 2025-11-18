Juan de Quintana no podrá defender por lesión su título mundial en Abu Dabi
M. G. V
Martes, 18 de noviembre 2025, 07:31
El cántabro Juan de Quintana no podrá defender en el próximo Mundial de Abu Dabi, que empieza este viernes, día 21, y durará hasta el ... 30 de noviembre, el título planetario WAKO –la única asociación reconocida por el Comité Olímpico Internacional– que consiguió en Portugal en el año 2023. El luchador cántabro se lesionó en el tobillo izquierdo –esguince con rotura parcial y total de ligamentos– en el Celtic Open que se celebró a principios de mes en Dublín, la capital de Irlanda, y no ha llegado a tiempo para recuperarse para Abu Dabi.
Quienes sí estarán en los Emiratos serán otros dos luchadores cántabros. Luna Vigo, bronce mundial también en Portugal, y Eduardo Valdor, bronce en el Mundial júnior de 2024, estarán con la selección española en el Campeonato del Mundo, que englobará a las categorías sénior y máster. También se celebrar el primer Mundial de Parakickboxing.
