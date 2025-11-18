El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan de Quintana, tras ganar el título en Portugal. FEMK
Kickboxing

Juan de Quintana no podrá defender por lesión su título mundial en Abu Dabi

M. G. V

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:31

El cántabro Juan de Quintana no podrá defender en el próximo Mundial de Abu Dabi, que empieza este viernes, día 21, y durará hasta el ... 30 de noviembre, el título planetario WAKO –la única asociación reconocida por el Comité Olímpico Internacional– que consiguió en Portugal en el año 2023. El luchador cántabro se lesionó en el tobillo izquierdo –esguince con rotura parcial y total de ligamentos– en el Celtic Open que se celebró a principios de mes en Dublín, la capital de Irlanda, y no ha llegado a tiempo para recuperarse para Abu Dabi.

