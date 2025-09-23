El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Siempre le miramos como el campeón

Manolo Barquín

Exboxeador y entrenador

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:38

Una lástima que se haya ido tan pronto. No tuvo suerte y el boxeo cántabro se queda tocado por su pérdida. En su plenitud fue ... respetado en todas partes del mundo y lo que consiguió, si hoy en día es algo impresionante, en los años setenta se convirtió en un hecho del que todo el mundo hablaba. Todos los grandes querían estar a su lado porque su boxeo era atractivo, con esa fuerza, ese poderío y esa pegada tremenda. Siempre fue una persona que le gustó vivir su vida; discreto y sin hacer ruido. No le gustaba entrenar como a los demás; lo que le gustaba era pelear. Coincidí varias veces con el equipo nacional y era muy autodidacta; entrenaba a su manera, pero después, en el ring, respondía. Se proclamó una vez campeón del mundo, pero podía haberlo sido muchas más porque tenía cualidades para todo.

