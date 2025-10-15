Los mejores saltos de España se dan desde Heras

Por pura casualidad, una parte de su nombre -complicadísimo, como casi todos los que se ponen a los caballos- le sienta como anillo al dedo. ' ... Diva'. Porque Casa Diva PS, una imponente yegua de color castaño de diez años de edad, ejerce de ello. Cuando a primera hora de la mañana Álvaro González de Zárate (Vitoria, 1996) entra a los boxes a echar un primer vistazo a los caballos en el Heras Horses&Events, Diva se comporta como tal. Cabezazos, mantas tiradas... 'A mí me haces caso la primera', reclaman esos ojos marrones. Ayer, a primera hora de la tarde, aunque estaba de descanso en su box, Diva pedía enérgica más caricias y atenciones. Como para no. Tiene motivos de sobra. Porque a día de hoy, no solo es la reina de Heras y de toda Cantabria. Lo es de toda España. Diva y Álvaro son los campeones nacionales absolutos de salto en este 2025.

La historia de ambos es la de dos seres que se afincaron en Cantabria prácticamente a la vez y que ya son más de aquí que las tudancas o las playas de El Sardinero. «Llevo aquí algo más de cuatro años. Estoy muy a gusto. En cuanto a calidad de vida, no la hay mejor», señala Álvaro, que es el director deportivo del Heras Horses&Events y vive en Solares. «Me encargo de los alumnos y los caballos de competición. Y también del negocio que suponen los caballos». Diva es alemana y a finales de 2021 llegó a Heras. A sus diez años, «está en la edad perfecta para saltar, que se sitúa entre los nueve y los quince. Entre los diez y los once años, tienen la experiencia necesaria y mucha fuerza».

Ese momento óptimo cristalizó en el campeonato que se celebró el pasado fin de semana en las instalaciones de Montenmedio, en Vejer de la Frontera (Cádiz). Un Nacional con todo lo mejor de la hípica española. «Oro, por primera vez. Hace mucha ilusión», reconoce con un punto de emoción Álvaro -ya había sido plata- y doblemente satisfecho por quién era su binomio. «Es una satisfacción doble porque es con una yegua de aquí, de Heras. Llegó con seis años, sin experiencia, y con la ayuda de propietarios, patrocinadores y de toda la gente que trabajamos aquí, se ha coronado campeona».

Ampliar El vitoriano, afincado en Cantabria hace más de cuatro años, con uno de los caballos en Heras. Daniel Pedriza

La palabra clave en esta historia es 'binomio'. Dos seres que se comprenden sin mirarse. Que saben si la otra parte ha cometido un error y tratan de ayudarla. Además de que Casa Diva PS «solo ha competido conmigo», apunta el vitoriano, Álvaro reconoce que con ella tiene una «conexión especial». El primer día en una competición, como la de Vejer, a Diva siempre le cuesta más. «Es una yegua un poco tímida. Hay que transmitirle confianza». Ese primer día en Cádiz fue para una prueba de velocidad que no penalizaba tanto. Lo peliagudo vino después, con concursos a 1.50 y 1.55 metros. Ahí Álvaro ayudó a su amiga. «Con saltos pequeños en la pista de calentamiento, entrando lo más rápido que puedo a la pista de saltos para que vea los obstáculos...». Diva ganó toda la confianza del mundo. «El segundo día estuvo increíble. Muy cómoda». El tercero y último, con dos mangas y obstáculos a 1.55 y en las que un error era casi definitivo, «tenía aún más fuerza que en los días anteriores». La relación es tan estrecha que esa ayuda entre ambos se produce incluso dentro de una competición que apenas dura unos cuantos segundos. «Cuando tú cometes un error, con el que el fallo puede ser muy gordo, coges desconfianza. Y en ese momento, te apoyas en el animal. Y a la inversa, cuando se equivocan ellos, también hay que darles un 'empujón' para ayudarles a seguir».

Respaldo

El triunfo de Álvaro y Diva supone un buen espaldarazo para todo el centro hípico Heras Horses&Events. Una instalación que ya desde hace varios años viene celebrando multitud de concursos y en muchos de ellos, reuniendo a la élite de este deporte. Así que el poder decir que el mejor binomio de España es de Heras, «es un orgullo para todos los que formamos parte de este equipo. Ayuda a que se conozca que en Heras se están haciendo las cosas bien». En el centro propiedad de la familia Cobo Casal, una de las prioridades es que los caballos estén lo más cómodos posible. «Gracias a las instalaciones, que son muy amplias, intentamos que los caballos estén mucho tiempo al aire libre. Que estén medio día fuera del box. Yo creo que están más felices. Y eso es lo más importante. Que el caballo sea feliz».

Casa Diva PS no tendrá demasiado tiempo de descanso. La próxima semana salta en la última Copa de Naciones del año. «Siempre ha ayudado a la selección española, siempre ha saltado bien», resalta Álvaro González de Zárate, que le gustaría conseguir con Diva «una victoria en algún Gran Premio importante, ya sea en España o fuera. Saltar los ha saltado, pero bien sea por falta de experiencia o un error mío, no ha ganado».

Pero por el momento, toca disfrutar aunque sea por unos pocos días, de lo conseguido. De reclamar aún más, con unos característicos gestos enérgicos, unas carantoñas y unos mimos a su alter ego Álvaro. Los merece. En Heras hay una Diva que es la que mejor salta de toda España.