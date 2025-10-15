El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Álvaro González de Zárate acaricia a Casa Diva PS tras conquistar el Campeonato de España. Equusmedia
Hípica

Los mejores saltos de España se dan desde Heras

Álvaro González de Zárate, el director deportivo de Heras Horses&Events, y Casa Diva PS, una yegua criada en la instalación, se proclaman campeones de España absolutos

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Por pura casualidad, una parte de su nombre -complicadísimo, como casi todos los que se ponen a los caballos- le sienta como anillo al dedo. ' ... Diva'. Porque Casa Diva PS, una imponente yegua de color castaño de diez años de edad, ejerce de ello. Cuando a primera hora de la mañana Álvaro González de Zárate (Vitoria, 1996) entra a los boxes a echar un primer vistazo a los caballos en el Heras Horses&Events, Diva se comporta como tal. Cabezazos, mantas tiradas... 'A mí me haces caso la primera', reclaman esos ojos marrones. Ayer, a primera hora de la tarde, aunque estaba de descanso en su box, Diva pedía enérgica más caricias y atenciones. Como para no. Tiene motivos de sobra. Porque a día de hoy, no solo es la reina de Heras y de toda Cantabria. Lo es de toda España. Diva y Álvaro son los campeones nacionales absolutos de salto en este 2025.

