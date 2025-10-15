El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

India Rojo y David Gutiérrez compiten desde el viernes en el Mundial. DM
Patinaje

El oro mundial está en China

Los cántabros India Rojo y David Gutiérrez acuden al Campeonato del Mundo con un claro objetivo: «Ganar el título»

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La frase se le suele atribuir a Ayrton Senna. 'El segundo es el primero de los perdedores'. Aquel animal competitivo no tenía otra mentalidad ... en las carreras de fórmula 1 que ganar. Y con esa mentalidad acuden dos cántabros al Mundial de patinaje que se celebra en China. India Rojo (Bezana, 2008) y David Gutiérrez (Laredo, 2005) vuelan ya hacia el país asiático. Dos de los patinadores del Alexmar que llevan ya varios años pisando podios a nivel internacional y que en 2022 y 2023 se coronaron, junto a Gerardo Berciano y César Tazón, como el mejor cuarteto júnior del mundo. Desde este viernes, día 17, hasta el día 30, Pekín acogerá el Mundial de patinaje artístico. Y tanto India como David tienen muy claro a lo que van a la capital china: el oro.

