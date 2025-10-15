El oro mundial está en China

La frase se le suele atribuir a Ayrton Senna. 'El segundo es el primero de los perdedores'. Aquel animal competitivo no tenía otra mentalidad ... en las carreras de fórmula 1 que ganar. Y con esa mentalidad acuden dos cántabros al Mundial de patinaje que se celebra en China. India Rojo (Bezana, 2008) y David Gutiérrez (Laredo, 2005) vuelan ya hacia el país asiático. Dos de los patinadores del Alexmar que llevan ya varios años pisando podios a nivel internacional y que en 2022 y 2023 se coronaron, junto a Gerardo Berciano y César Tazón, como el mejor cuarteto júnior del mundo. Desde este viernes, día 17, hasta el día 30, Pekín acogerá el Mundial de patinaje artístico. Y tanto India como David tienen muy claro a lo que van a la capital china: el oro.

«Ya con ganas de que llegue», reconoce India Rojo, que va a por su tercer Mundial. Los dos anteriores compitió en cuarteto y este lo afrontará en individual. «Es distinto. Estás sola. Pero es una modalidad que me encanta», reconoce. «Cuando patinas en grupo, hay un poco menos de presión. Nos arropamos los unos a los otros. Aquí dependes de ti misma».

India llega como vigente campeona de Europa júnior. Aval más que suficiente para pensar en lo máximo en Pekín. «Yo voy a por el oro. No me voy a esconder». Como rivales más a tener en cuenta, la cántabra cita a las dos patinadoras italianas que la escoltaron en el último Europeo que se celebró en ciudad transalpina de Trieste. «Las más fuertes de mis rivales son Sofía de Lazzari y Rachele Bianchi». También apuntan a la pelea alguna patinadora local y también alguna argentina, pero a quien más teme India es a las italianas.

David Gutiérrez también competirá en individual, en su caso en la categoría sénior. «Impone mucho, la verdad. Estar solo en la pista de un pabellón inmenso, delante de todo el público...». Pero el pejino llega a Pekín «contento por el trabajo que hemos realizado durante toda la temporada». A pesar de que en este deporte, todo se puede truncar en un mínimo error durante el ejercicio. Una presión que hace tiempo está asumida. «Llevamos toda la vida con esto».

David también apunta altísimo. «Voy a luchar por el oro. Luego, que pase lo que tenga que pasar». En el último Mundial se quedó con el bronce y esta vez, quiere lo máximo. Su principal rival es «un patinador chino de Taipei, que ya me ganó el año pasado. Luego hay otro italiano, y también asiáticos, como rivales».

La principal dificultad del viaje vendrá por el poco tiempo de adaptación. «Empezamos el viaje ayer martes y llegaremos mañana jueves», resalta India. «Y empezamos a patinar el viernes». Ese día y el sábado, los dos cántabros realizarán su competición. «Es poco tiempo de adaptación», añade David Gutiérrez. «Por eso hemos adaptado los entrenamientos a eso. Y también trabajado con el psicólogo, para tenerlo todo bajo control cuando lleguen los días de la competición».