Bolos Óscar apunta a su séptimo título de campeón de España Óscar González, líder y favorito con 151 bolos. / Antonio 'Sane' Pese a las dificultades de Salmón y Víctor, todos los favoritos estarán este jueves en octavos de final | La segunda jornada previa del Campeonato de España deja un gran registro de Óscar, ya principal favorito, y una emocionante criba ASER FALAGÁN Santander Jueves, 30 agosto 2018, 08:22

No hay sorpresas. O por lo menos no excesivas. Todos los ases se clasificaron ayer para los octavos de final de un Campeonato de España con mucho lustre. Pero lo que sí hubo fue una exhibición de Óscar González, que toma una importante ventaja en la lucha por el Campeonato de España. La Semana Bolística, que se disputa en Torrelavega, ya tiene uno de sus momentos para recordar tras una primera tirada del Junco para enmarcar. 151 palos a bolos.

Por lo demás, la gran cita reunirá no solo al trío de siempre, sino también al pujante Víctor González y a un Lolo Lavid siempre al acecho que ya tocó la gloria hace solo tres años. Así que no falta nadie. Ni siquiera un Rubén Haya a quien no le ha perjudicado tirar el primer día, y que con sus 137 palos ya se había garantizado en la primera jornada un puesto entre los mejores. Los mismos que un Carlos García que quizá pueda ganar así su primer grande tras varias intentonas fallidas. Siempre que Óscar no afloja, porque si sigue a ese ritmo resultará muy difícil desbancarle.

Puestos a elegir sorpresas, los 142 palos de Nacho Migoya no están nada mal. No porque el tirador de la Peña Comillas no pueda hacer estos registros, sino porque además terminó la jornada como segundo, solo superado por un Óscar que parece vivir en esta Semana Bolística un momento de gracia, con un recital solo unos días después de haber ganado el Torneo del Millón.

Como se preveía, la clasificación estuvo cara, y dos jugadores se quedaron fuera con 126 bolos

También se rondó la sorpresa negativa. Porque los vigentes campeón y subcampeón, Jesús Salmón (con una queda) y Víctor González, se quedaron en 127 bolos y sufrieron para superar la criba. Un solo bolo menos les hubiera llevado a la repesca y dos, a la eliminación. Pero pasaron el corte y siempre que Óscar flaquee estarán en condiciones de remontar para defender su título. Eso sí: si el Junco aguanta la media se les puede hacer muy cuesta arriba.

Quien no estará es el joven José Manuel González, benjamín de la competición y una de las futuras estrellas de los bolos, que se quedó en 124 palos en un concurso muy exigente. Solo el hecho de estar entre los elegidos para disputar el Campeonato de España ya es un éxito para un bolista casi en edad juvenil, y su registro, aunque insuficiente para estar entre los 16 elegidos de hoy, superó no solo la media de concurso, sino al de otros tiradores con mucha más experiencia.

Con 142 palos, Nacho Migoya se colocó como líder y solo Óscar le desbancó en la última mano

Desde la mañana

Antes, por la mañana, David Penagos e Isaac Navarro habían abierto la jornada con unos registros muy cortos -ambos por debajo de la media de concurso- que en ningún caso les daban siquiera opciones de pasar el corte. Acto seguido entró en escena un Pedro Gutiérrez al que le tocó tirar solo. Con 126 palos en su haber, se colocó en el límite de los que tenían que esperar hasta el final de la jornada para saber si estarían o no este jueves y el viernes entre los 16 elegidos. La soledad del todavía bolista de Peñacastillo Anievas Mayba -el año que viene jugará en Puertas Roper, o con el nuevo nombre que pueda adquirir la peña de Maliaño- la provocó una nueva ausencia de Ismael Mulet, ya habitual en el Campeonato de España.

Todos los grandes favoritos se clasificaron para los octavos de final, que se disputan esta tarde

El joven tirador catalán, prácticamente el único tirador de su Federación, ha tenido además en el pasado problemas para entrenar en la Casa de Cantabria y pese a estar prácticamente inscrito por defecto para propiciar una representación catalana en la práctica no asiste a la cita al impedírselo diferentes circunstancias, con lo que en la práctica la territorial catalana no participa en el Nacional.

También a la espera le tocó quedarse a Sebi Iturbe, con 124 palos. Sin embargo, pronto comprobó que no superaría la criba tras un concurso en el que estuvo acompañado por Carlos Torre. El cántabro, que compite con licencia de la Federación Vasca, se quedó en unos testimoniales 85 bolos, muy lejos de un corte que, como ya se preveía al terminar la primera jornada, se puso muy caro.

La emoción llegó después, con las boladas de Migoya y Lavid en el siguiente concurso. Y con los apuros de Jesús Salmón, que contrastaron con la solidez de Carlos García. Y con el extraordinario rendimiento de Óscar González, que a punto estuvo de desbancar a Migoya al frente de la clasificación provisional y se reivindicó de nuevo como firme aspirante al que sería su séptimo cetro nacional, junto a un Víctor que pasó el corte, pero sufriendo mucho; como Salmón a punto de quedarse fuera. Y como el camargués, en condiciones de remontar hoy y mañana.

Salmón a punto estuvo de caer eliminado, pero pasó el corte y está en condiciones de defender el título

Esta tarde, los octavos

Ya hecha la primera criba, la segunda ronda de este jueves comenzará a perfilar los verdaderos candidatos de cara a la definitiva jornada del viernes. Los octavos de final permitirán sumar ya dos tiradas y comenzarán a abrir distancias. Quizá incluso los favoritos. Las tiradas comenzarán de nuevo a las 15.00 horas, cuando comenzarán a sucederse los cuatro primeros concursos. Después, y tras el parón que se producirá hacia las seis de la tarde, a las 18.30 arrancarán los otros cuatro concursos del día, que reunirán a los ocho bolistas mejor clasificados.

Todo para dejar ya encarrilada una clasificación de la que se partirá mañana, viernes, cuando se dilucidará al fin el título más importante del año y se conocerá a Jesús Salmón. Eso siempre que el camargués no sume el que sería ya su séptimo entorchado. El mismo que buscar un Óscar que por ahora ha golpeado el primero.