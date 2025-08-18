Óscar y Salmón completan su doblete

Borja Cavia Santander Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El refranero español es tan sabio como viejo. Por un motivo o por otro tiene expresiones para casi todas las causas o situaciones de la vida cotidiana, aunque esta vez toca apartar la sabiduría popular para hablar de actualidad y realidad. Ya no vale aquello de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, que el que tuvo retuvo y tantas otras expresiones que aluden a que la veteranía es un grado. Que lo es, pero no sirve para explicar que dos jugadores de bolos, que entre ambos suman casi cien años, hayan sido capaces de ganar este año los dos títulos de parejas. Óscar González y Jesús Salmón, los que siempre están, son los campeones de España después de hacer buena la ventaja de 24 bolos adquirida en la primera jornada e imponerse en Riaño de Ibio a Carlos García y Gabi Cagigas, que sólo cedieron por culpa del acierto de sus rivales en las dos tiradas a la mano desde los 18 metros en la final .

El mérito de los de Andros en este caso es doble. Porque cuando ganaron el Campeonato de Cantabria a inicios de julio ya hubo voces que justificaron aquello con la bolera o el estado de forma de los rivales, sin darse cuenta de que el secreto está en un gen competitivo que se acciona cuando los trofeos están colocados frente a las autoridades. Un gen ganador de dos jugadores a los que también se puede atribuir algún refrán laudatorio y que se une a la virtud que más títulos ha dado en la historia de los bolos: la capacidad birladora. El título logrado permite a Salmón igualar el palmarés de parejas de Tete Rodríguez con 16 Nacionales y 18 Regionales, un asiento a la vera del más grande para un jugador eterno. Para El Junco es el noveno, que con los catorce entorchados de Cantabria suman en total 23. Que se dice pronto.

Como no hay triunfo sin gloria, la semifinal de Carlos y Gabi hizo sospechar a los aficionados que el torneo no estaba tan controlado por los veteranos. 279 bolos, pese a una mano de 23, de los de Camargo que entraron en la final con una desventaja de nueve palos, después de que Óscar y Salmón sobrevivieran a la embestida. Por el camino se quedaron los defensores del título, que pese al buen inicio de campeonato en la primera vuelta del sábado nunca se han encontrado cómodos sobre el corro. Pese a una sola mano por debajo de la media, la obligación era demasiado alta para permitir concursos a medias, por lo que los grandes dominadores de la modalidad en los últimos años se estrellaban por segunda vez consecutiva y dejaban escapar, o no podían alcanzar, que tanto monta monta tanto, uno de los títulos importantes de la temporada.

Mediada la final nadie el corro se decantaba para Maliaño o Las Fraguas. Duelo con alternativas, con Carlos dominando de tiro y con sus rivales marcando el ritmo de birle. Todo se decidió a la mano, el fuerte de los veteranos, que con el del Gran Poder estelar tocaron la cuarentena en las dos tiradas y se aseguraron un doblete que sólo lo podía estropear un emboque. La jugada suprema de los bolos no llegó, el pequeño ser superior no decidió y con otros 279 palos en su zurrón Óscar y Salmón hacían historia. O, mejor dicho, continúan haciendo historia. Hasta cuándo durará su leyenda, sólo el tiempo, la arena y sus rivales serán capaces de decirlo.

Meritoria segunda plaza de la dupla de Camargo, a la que sólo una irregular tirada en su estreno les privó de haber estado más cerca del título. Y, para terminar, la reflexión de siempre. Se juega donde se juegue, gane quien gane y sea como sea la competición la modalidad de parejas necesita de una reflexión con calma para encontrar la fórmula que le haga más atractiva. Será reduciendo las tiradas, ajustando rondas o, incluso, dejando sólo la competición individual. Será como será, pero tendrá que ser.