El Palacio de Deportes de Santander acoge este sábado un evento de hyrcross

El Palacio de Deportes de Santander acoge este sábado 8 un evento de hyrcross, una cita socio deportiva que combina el entrenamiento de resistencia con el rendimiento físico, diseñado para personas de todos los niveles de fitness (mayores de 18 años), y con un evento tras la competición en el que crear comunidad alrededor del deporte.

Así lo ha dado a conocer la concejal de Deportes, Beatriz Pellón, durante la presentación de esta cita que se celebra por primera vez en Cantabria y que contará con la presencia de alrededor de 500 deportistas de la comunidad autónoma, País Vasco, Asturias y Castilla-León, con edades a partir de 18 años.

Esta prueba nace para poner a prueba las capacidades del atleta híbrido y en ella fuerza, resistencia y estrategia se combinan para desafiar límites, combinando 6 kilómetros de running con 6 sesiones de entrenamiento, intercalados en un formato continuo, ya que a cada kilómetro de carrera le sigue el ejercicio.

Acompañada por los organizadores del evento, la edil ha señalado que, a lo largo de la competición, los participantes deben completar el mismo recorrido y se les asigna un tiempo que les permite compararse con otros competidores.

Una vez terminado, la misma organización, se encargará de preparar un evento post competición.

Pellón ha destacado que es una competición deportiva «desafiante y accesible» que ofrece a los participantes la oportunidad de medir su progreso en un evento de resistencia «con un entorno y un formato de carreras innovador y atractivo».

A todo esto, se le suma un evento post competición, donde todos los participantes puedan intercambiar opiniones y donde crear un ambiente único que permita desarrollar una red de participantes del evento que persiguen mismos objetivos.

El evento va especialmente dirigido a un segmento de personas activas que buscan poner a prueba su rendimiento físico, gente de todas las edades (a partir de 18 años) interesada en superar desafíos, medirse en un entorno competitivo y que busquen una superación personal.

Las categorías participantes son: individual (masculina y femenina); pareja (masculina, femenina y mixta); speed (masculina, femenina y mixta); y equipos de cuatro participantes (masculina, femenina y mixta).