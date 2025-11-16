El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Benito Fernández recibe el premio Muslera en la Sala Bretón. SANE

Reconocimiento a un pionero del mundo de los bolos

Benito Fernández, único no cántabro en ganar el Campeonato de España, recibe el premio Muslera en una emotiva gala celebrada en Astillero

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Akebono Taro es el único deportista a nivel mundial que se puede comparar a Benito Fernández Entrerría. Hawaiano uno, asturiano el otro, aunque el sumo ... y los bolos tienen poco que ver, ambos rompieron barreras en deportes locales casi cerrados a las victorias foráneas. Akebono fue el primer yokozuna extranjero de la historia del sumo, un pionero que dio paso a una oleada de campeones llegados de fuera de Japón. Lo de Benito tiene, si cabe, todavía más mérito, porque su hazaña de ganar el Campeonato de España de Bolos llegó 27 años antes que la del americano y, además, el de Alles se mantiene como el único no cántabro en levantar el trofeo. Su trayectoria, deportiva y humana, fue reconocida ayer con la entrega del Premio Muslera, una ceremonia dirigida por la periodista Merche Viota y que tuvo lugar en la Sala Bretón de Astillero.

