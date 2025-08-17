El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Clara Pérez detiene una bola en el encuentro ante Bélgica. Euhockey Facebook
Hockey

Las Redsticks son de bronce en el Europeo

La selección femenina, en la que juega la cántabra Patricia Álvarez, derrota a Bélgica en los 'shoot-outs' tras el empate a cero con el que concluyó el partido

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 16:55

Al igual que hizo la selección masculina, la femenina de hockey también se trae del Europeo de Mönchengladbach (Alemania) la medalla de bronce. Las Redsticks han derrotado en el partido por el tercer y cuarto puesto a Bélgica, en un encuentro que se tuvo que resolver en los 'shoot outs', en los que España se impuso por 2-1.

Tras un encuentro con pocas ocasiones, en el que España dominó algo más, y en el que los últimos minutos fueron emocionantes con penaltis córner para ambos equipos, se llegó al final con empate a cero. Fue en el segundo lanzamiento de esa tanda en el que se adelantaron las belgas, pero en el siguiente tiro, Laia Vidosa subía el empate a uno. Con ambas porteras haciendo su trabajo, se llegó al final de los cinco primeros lanzamientos con ese empate a uno.

En la muerte súbita, comenzó lanzando España. Fallo. Y Bélgica también marró el suyo. En el segundo, llegó la sentencia. Paula Giménez marcó un golazo con el que batía por alto a Sotgiu. Les tocaba a las belgas. Ambre Ballenghien se dirigió rauda a la portería de Clara Pérez, pero la portera española le robó la pelota nada más encontrarse y la desvió para dar a España el bronce en este Europeo.

