El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Alonso posa con la medalla de bronce del Europeoen uno de los campos deLa Albericia. Daniel Pedriza

Alejandro Alonso

Jugador de hockey
«Ahora ya sabemos lo que hay que hacer para ganar»

Tras la medalla de bronce europea, el santanderino pone rumbo a Bélgica tras una década en el Tenis

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Esa medalla de bronce ilumina un rostro feliz. Y también cansado. Alejandro Alonso (Santander, 1999) apenas ha tenido descanso en este año. Ni lo va ... a tener. Unos pocos días de vacaciones tras el Europeo de Mönchengladbach y rumbo a Bélgica. Tras una década en el Tenis, uno de los ya indiscutibles de la selección nacional pone rumbo a una de las Ligas más importantes de Europa. Pero esa medalla de bronce lo hace todo más llevadero. Ha mitigado, en parte, un dolor que costará mucho olvidar, como es el cuarto puesto en unos Juegos –los de París–. Y ha demostrado a todo el mundo que España es un rival de cuidado. Que es un equipo temible. Y que ya sabe lo que debe hacer para subirse a un podio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  2. 2

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  3. 3

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  4. 4

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  5. 5

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  6. 6

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  7. 7

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»
  8. 8

    El nuevo radar de Saltacaballo, a punto de empezar a multar
  9. 9

    El Ministerio apoyará el proyecto de Castro para reabrir el túnel minero que conectaba a Vizcaya
  10. 10

    «Torrelavega sube en población y empleo, y la actividad económica está remontando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Ahora ya sabemos lo que hay que hacer para ganar»

«Ahora ya sabemos lo que hay que hacer para ganar»