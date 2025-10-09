El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Plantilla del Sardinero para la temporada 25-26. Juanjo Santamaría
Hockey

El Sardinero está de vuelta

La formación masculina del equipo santanderino ha comenzado con expectativas su reencuentro con la máxima categoría, que permite a Cantabria volver a tener cuatro formaciones, dos femeninas y otras tantas masculinas, en la élite

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

El Sardinero ha regresado con buen pie a División de Honor. Todo un hito cotidiano, porque pese al reciente ascenso no es una categoría en ... absoluto desconocida para los santanderinos, un club construido y que funciona a base de voluntarismo. Las subvenciones públicas, el apoyo de un patrocinador privado como Dromedario y el esfuerzo de sus directivos y técnicos, comenzando por su presidente, Chani Galán, permiten que Santander pueda presumir del que ya es un clásico en el hockey español. Desde el verano, con el ascenso de su formación masculina, Cantabria y, más en concreto, Santander cuentan de nuevo con cuatro formaciones en la máxima categoría: los equipos masculino y femenino de Sardinero y Tenis. Los otros tres ya estaban.

