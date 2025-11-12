El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta Castillo, al birle. Sane
Bolos

Una Segunda femenina y el regreso de los 19 metros y el emboque de 40, a debate

La Federación Cántabra celebra el domingo una asamblea en la que se ratificará al nuevo comité de competición y se debatirán 57 propuestas

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Un total de 47 propuestas conforman el núcleo de la asamblea ordinaria que la Federación Cántabra de bolos celebrará el próximo domingo en Torrelavega. Además ... de validar el acta de la reunión anterior y ratificar al nuevo comité de competición, el ente debatirá modificaciones como la vuelta de la promoción al sistema de ascensos y descensos entre División de Honor y Primera, la creación de la segunda categoría femenina y la vuelta del valor de 40 al emboque ubicado en cualquier lugar válido de la arena, un cambio de reglamento en el que la última palabra la tendrá la Federación Española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  2. 2

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  3. 3

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  4. 4

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  5. 5 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  6. 6

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  7. 7

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
  8. 8

    La deuda con Ceria e Higuera ascendía en junio a 24 millones
  9. 9

    La gripe aviar dispara el precio de los huevos y la docena ya cuesta un euro más
  10. 10

    La supertuneladora que ampliará el metro de Madrid llega en barco a Santander desde Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una Segunda femenina y el regreso de los 19 metros y el emboque de 40, a debate

Una Segunda femenina y el regreso de los 19 metros y el emboque de 40, a debate