Una Segunda femenina y el regreso de los 19 metros y el emboque de 40, a debate

Un total de 47 propuestas conforman el núcleo de la asamblea ordinaria que la Federación Cántabra de bolos celebrará el próximo domingo en Torrelavega. Además ... de validar el acta de la reunión anterior y ratificar al nuevo comité de competición, el ente debatirá modificaciones como la vuelta de la promoción al sistema de ascensos y descensos entre División de Honor y Primera, la creación de la segunda categoría femenina y la vuelta del valor de 40 al emboque ubicado en cualquier lugar válido de la arena, un cambio de reglamento en el que la última palabra la tendrá la Federación Española.

Los 50 asambleístas están citados a las 9.30 en primera convocatoria en el salón de actos del Centro de Investigación del Medio Ambiente para aprobar, en primer lugar, el acta de la asamblea de marzo. Posteriormente se encargarán de ratificar el nuevo comité de competición elegido por la directiva federativa, un ente que, tras el fallecimiento de Máximo Sainz Cobo el pasado septiembre estará presidido por José Antonio Saro, que estará acompañado por Iván Calvo y por Enrique Torre, exalcalde de Piélagos e integrante de la Fundación Bolos Cantabria.

Principales propuestas de la asamblea 1. Comité de competición Ratificación de José Antonio Saro, Iván Calvo y Enrique Torre como miembros del comité.

2. Segunda femenina Creación de la segunda femenina individual a partir de 2027. La primera contaría con veinte bolistas.

3. Apebol Eliminación de los tres descensos directos y cambio por dos descensos y una promoción entre el duodécimo de División de Honor y el ganador de la Promoción en Primera.

4. Emboque valor 40 Opción de darle valor 40 al emboque en cualquiera de las zonas válidas de su colación en la bolera.

5. Vuelta de los 19 metros a Primera Debate para que la distancia máxima en Primera categoría vuelva a ser de 19 metros. No fue avalada por la Federación.

Será a partir de ahí cuando empiece el meollo del evento, en el que el bolo palma copa las propuestas con 27. Entre ellas, varias que hacen referencia a la categoría de veteranos, alguna a las categorías menores y una de las destacadas con mención a las féminas, que buscan mantener su crecimiento dividiendo, a partir de 2027, el circuito individual en dos categorías, una Primera con las veinte mejores jugadoras de 2026 y una Segunda con el resto. Las jugadoras solicitan también que los jueves sea considerado día de entrenamiento y no se fijen competiciones individuales o de parejas.

Pero hay más. Y es que, más allá de la propuesta de Apebol, el punto más candente, la peña bolística Navajeda ha presentado tres iniciativas: una para que todas las actas de los partidos se cuelguen en los grupos federativos de Telegram, otra para que el emboque valga 40 en cualquier posición en la que sea válido de la bolera y otra para que los partidos en Segunda y Tercera finalicen cuando el marcador esté resuelto.

Para rematar, la asamblea debatirá la vuelta de los 19 metros como distancia máxima a la Primera categoría, una propuesta recogida por Álvaro Laso, no avalada por la Federación Cántabra y que se une a otras dos presentadas por el jugador en alusión a la cercanía de los grupos ligueros y al sistema de ascensos en el Circuito de Bolos de Segunda. Una reunión que se presupone larga, aunque sin sobresaltos en las votaciones.