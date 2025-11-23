El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Hockey

El talento de casa se abre paso

Tres jugadoras cántabras partirán la semana que viene rumbo a Chile para representar a España en el Mundial sub 21

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cuando suenen los acordes del himno español en Santiago de Chile el próximo 2 de diciembre, momento en que la selección española sub21 debutará en ... el Campeonato del Mundo de hockey, tres cántabras lo escucharán desde una posición privilegiada. Ellas son Esther Canales (Santander, 2004), Teresa Sáenz de Santa María (Santander, 2004) y Gabriela Pérez (Santander, 2005), un trío de paisanucas que atravesarán el planeta para vestir la camiseta rojigualda en la máxima competición. «Nervios, responsabilidad, exigencia... Un poco de todo», admite la mayor de ellas -por cinco meses, eso sí-, Esther, jugadora del Sardinero. Las dos primeras son ya veteranas, ambas estuvieron en el mismo estadio de la capital chilena en 2023. «Una pasada volver», señala Teresa, jugadora del Tenis, para quien desde entonces su carrera deportiva ha sido frenética, con Mundiales, Europeos o incluso concentraciones con la selección absoluta. La que debuta en la cita mundialista es la benjamina del grupo, Gabriela, que milita en el Junior barcelonés y desde allí compagina su exigencia universitaria y deportiva. «Es algo especial. Para mí es un orgullo ser una de las 18 elegidas y compensa todos los sacrificios que hay que hacer y las horas que echamos en el hockey», explica con una ilusión que se adivina en su tono de voz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  3. 3

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  4. 4 Seis mil cuervos bailan con Fito
  5. 5

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  6. 6

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  7. 7

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  8. 8

    La empresa de Basuras de Santander incorporará 84 vehículos y 5.000 contenedores nuevos
  9. 9

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  10. 10

    Maflow prepara otro salto en Guarnizo con más automatización y nuevo empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El talento de casa se abre paso

El talento de casa se abre paso