Del Riego quiere nadar en tres distancias en el Europeo de 2026. Euroaquatics

Teo del Riego: «En 2026, quiero nadar en tres distancias en el Europeo de París»

Tras sus dos medallas en el Nacional de Barcelona, el torrelaveguense ya mira hacia la próxima temporada

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

No es mala señal que alguien gane una medalla de oro –la segunda en su palmarés en 50 mariposa– en un Nacional absoluto y aún ... esté 'mosca'. «Los 50 mariposa me han dejado un poco de mal sabor de boca. Espera un poquito más. Nadar más rápido». Teo del Riego Torres (Torrelavega, 25 de abril de 2006) ganó la final de esa distancia y modalidad con 23.11 en el campeonato que se ha celebrado en Barcelona. Y ni el oro que se colgó le convenció. Quería haberlo hecho mejor. Sí está «muy contento» con sus actuaciones en los 100 mariposa y en los 100 espalda –ganó el bronce en esta última prueba–, ese estilo que entrenaba mucho hasta que la prueba más explosiva de la mariposa se cruzó en su camino.

