Teo del Riego: «En 2026, quiero nadar en tres distancias en el Europeo de París»

No es mala señal que alguien gane una medalla de oro –la segunda en su palmarés en 50 mariposa– en un Nacional absoluto y aún ... esté 'mosca'. «Los 50 mariposa me han dejado un poco de mal sabor de boca. Espera un poquito más. Nadar más rápido». Teo del Riego Torres (Torrelavega, 25 de abril de 2006) ganó la final de esa distancia y modalidad con 23.11 en el campeonato que se ha celebrado en Barcelona. Y ni el oro que se colgó le convenció. Quería haberlo hecho mejor. Sí está «muy contento» con sus actuaciones en los 100 mariposa y en los 100 espalda –ganó el bronce en esta última prueba–, ese estilo que entrenaba mucho hasta que la prueba más explosiva de la mariposa se cruzó en su camino.

Descartado ya el participar en el Europeo de piscina corta en Lublin (Polonia), del 2 al 7 de diciembre, por no tener las marcas mínimas en las pruebas individuales y «ya han hecho la convocatoria y no estoy en los equipos de relevos», el torrelaveguense ya mira hacia el próximo año. Y hay otro Campeonato de Europa. Este será el de verano, en piscina de 50 metros y en París, entre el 31 de julio y el 16 de agosto. Y ahí, Teo del Riego quiere estar y a lo grande. En su distancia fetiche, los 50 mariposa, el campeón de Europa júnior del año pasado ya tiene marca para estar. «Se piden 23.5 y yo tengo 23.4», apunta el torrelaveguense. En los 100 espalda, su registro está «a una décima» de la marca. Y en los 100 mariposa, «estoy a menos de un segundo». El hectómetro en un estilo tan duro como la mariposa, que en sus inicios en esta especialidad se le hacía largo, ahora «ya no lo es tanto».

Lo mismo le ha pasado con la piscina de 50 metros como la que acogerá ese Europeo en la capital francesa. La eterna reivindicación de la natación cántabra, la ausencia de una piscina de 50 metros en la región en la que poder entrenar y competir, hace siempre que los nadadores de la región acusen en mayor o menor medida el competir en una de ellas contra deportistas de otras comunidades que sí las tienen. Pero Teo del Riego ya lleva algún tiempo entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, con lo que ya está más que acostumbrado a la piscina en la que se deciden los grandes títulos. Es más, ahora la prefiere. «Se me da bien la piscina corta, pero ahora ya prefiero más la larga».

Para ese objetivo de nadar en tres pruebas en el verano parisino, quedan bastantes meses. Lo que equivale a muchas horas de entrenamiento. «Son nueve sesiones a la semana, con unas tres horas al día», apunta el torrelaveguense, que compagina ese entrenamiento de deportista de alto nivel con los estudios. «He empezado la carrera de Marketing y Dirección Comercial».

En este Campeonato de España en Barcelona, Teo del Riego lucía otros colores distintos a los que ha defendido en otras temporadas. El pasado verano dejó el Club Natación Torrelavega para fichar por el Club de Natación Bahía Ostende Sámano-Santullán. «Tenía un compromiso con un amigo y tenía que cumplirlo», explica Del Riego sobre el cambio de club. Por el equipo castreño nada ahora una de las referencia de la natación española y que con apenas 19 años ya ha sido por dos veces el mejor a nivel nacional en los 50 mariposa.