El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ARTES MARCIALES

Torrelavega acogerá el Mundial de kickboxing en su versión Waco

Danut Miajil y Joao Silva se enfrentarán por el título en el combate estelar de la velada

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En una larga jornada que arrancará a las cuatro y media de la tarde, más de veinte combates se sucederán sobre un corro convertido en ring con luchadores españoles e internacionales que en un completo programa reunirá combates de aficionados, neoprofesionales y, como evento estrella, profesionales. El sello de oficialidad a esta versión del campeonato lo ponen la Federación Española de Kickboxing y la organización mundial (Waco), que lo homologa.

El combate estelar será el que enfrente a Danut Miajil y Joao Silva por el título y antes se sucederán en el cuadrilátero nombres como los de Alberto Tapia y Madalin Idriceanu, Mauro Mota y Ousmani, Tarik Asraf y Dmitry Bondarenko y el de Jairo Díaz y Dmytro Vlatka, entre otros.

Torrelavega acogerá así una de las ligas más importantes del panorama mundial con nueve combates profesionales con pesos pesados, títulos Legend en juego y competidores internacionales de países como Portugal, Italia, Rumanía y Rusia. «El espectáculo está asegurado». Las entradas tienen un precio de 20 euros en venta anticipada y de 25 en taquilla el día de la velada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2 Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre
  3. 3

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  4. 4

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    Condenan a la exinterventora de Noja a devolver 725.404 euros desviados de fondos públicos
  7. 7

    La polémica por el concurso de Molleda en Cartes abre desavenencias en el PSOE
  8. 8 Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander
  9. 9

    «No me parece bien que suban los precios de los viajes del Imserso, somos pensionistas»
  10. 10

    El abogado de la UE deja en manos del Supremo convertir en fijos a los interinos pero exige indemnizaciones más altas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega acogerá el Mundial de kickboxing en su versión Waco