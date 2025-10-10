Torrelavega acogerá el Mundial de kickboxing en su versión Waco

Aser Falagán Santander Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

En una larga jornada que arrancará a las cuatro y media de la tarde, más de veinte combates se sucederán sobre un corro convertido en ring con luchadores españoles e internacionales que en un completo programa reunirá combates de aficionados, neoprofesionales y, como evento estrella, profesionales. El sello de oficialidad a esta versión del campeonato lo ponen la Federación Española de Kickboxing y la organización mundial (Waco), que lo homologa.

El combate estelar será el que enfrente a Danut Miajil y Joao Silva por el título y antes se sucederán en el cuadrilátero nombres como los de Alberto Tapia y Madalin Idriceanu, Mauro Mota y Ousmani, Tarik Asraf y Dmitry Bondarenko y el de Jairo Díaz y Dmytro Vlatka, entre otros.

Torrelavega acogerá así una de las ligas más importantes del panorama mundial con nueve combates profesionales con pesos pesados, títulos Legend en juego y competidores internacionales de países como Portugal, Italia, Rumanía y Rusia. «El espectáculo está asegurado». Las entradas tienen un precio de 20 euros en venta anticipada y de 25 en taquilla el día de la velada.

