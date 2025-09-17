El Triatlón Ciudad de Santander se celebra el domingo con récord de participación La competición reunirá a más de 750 atletas de 13 nacionalidades que disputarán las pruebas de natación, ciclismo y carrera

El triatlón 'Ciudad de Santander', que se celebrará el domingo, reunirá a más de 750 atletas de 13 nacionalidades, lo que supone un récord de participación hasta la fecha. La competición, de distancia Olímpica (1.500 metros, 40 kilómetros y 10 kilómetros) tendrá la salida en la duna de Zaera, donde comenzará con el segmento de natación, donde habrá distancia Olímpica (1.500 metros) y media distancia (1.900 metros) y donde además se instalarán los boxes, junto al aparcamiento del Palacio de Festivales. Después continuará con el recorrido a pie, con tramos de 10,5 (distancia Olímpica) y 21 kilómetros (media distancia), para pasar a la competición sobre dos ruedas. La prueba ciclista, que cuenta con dos trazados de 40 (distancia Olímpica) y 80 kilómetros (media distancia), respectivamente .

La prueba contará con premios en metálico para las categorías absolutas, tanto masculina como femenina, además de regalos a todos los participantes y varios sorteos durante el transcurso del evento. Además, todos los participantes recibirán la bolsa del corredor, que cuenta con dorsal para la bicicleta, un dorsal placa de número personalizado y con chip de control de tiempo. Toda la información está disponible en triatlonciudadsantander.com.

Vertiente solidaria

Esta edición cuenta con un aliciente especial: la participación del equipo de Desafío Inmortales, un proyecto de acción social que aúna deporte, inclusión y solidaridad. Y es que un porcentaje de cada inscripción se destinará a la Fundación Síndrome de Down, la Fundación Calidad en Dependencia y a Desafío Inmortales. Esta última asociación está comprometida con la visibilización de enfermedades neurodegenerativas raras, como la ataxia cerebelosa. Su principal impulsor, Efrén Gómez, convive con esta enfermedad y ha convertido su historia en inspiración para cientos de personas.

