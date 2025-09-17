El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los participantes de la competición durante la pasada edición de la prueba Daniel Pedriza

El Triatlón Ciudad de Santander se celebra el domingo con récord de participación

La competición reunirá a más de 750 atletas de 13 nacionalidades que disputarán las pruebas de natación, ciclismo y carrera

Leila Bensghaiyar

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:10

El triatlón 'Ciudad de Santander', que se celebrará el domingo, reunirá a más de 750 atletas de 13 nacionalidades, lo que supone un récord de participación hasta la fecha. La competición, de distancia Olímpica (1.500 metros, 40 kilómetros y 10 kilómetros) tendrá la salida en la duna de Zaera, donde comenzará con el segmento de natación, donde habrá distancia Olímpica (1.500 metros) y media distancia (1.900 metros) y donde además se instalarán los boxes, junto al aparcamiento del Palacio de Festivales. Después continuará con el recorrido a pie, con tramos de 10,5 (distancia Olímpica) y 21 kilómetros (media distancia), para pasar a la competición sobre dos ruedas. La prueba ciclista, que cuenta con dos trazados de 40 (distancia Olímpica) y 80 kilómetros (media distancia), respectivamente .

La prueba contará con premios en metálico para las categorías absolutas, tanto masculina como femenina, además de regalos a todos los participantes y varios sorteos durante el transcurso del evento. Además, todos los participantes recibirán la bolsa del corredor, que cuenta con dorsal para la bicicleta, un dorsal placa de número personalizado y con chip de control de tiempo. Toda la información está disponible en triatlonciudadsantander.com.

Vertiente solidaria

Esta edición cuenta con un aliciente especial: la participación del equipo de Desafío Inmortales, un proyecto de acción social que aúna deporte, inclusión y solidaridad. Y es que un porcentaje de cada inscripción se destinará a la Fundación Síndrome de Down, la Fundación Calidad en Dependencia y a Desafío Inmortales. Esta última asociación está comprometida con la visibilización de enfermedades neurodegenerativas raras, como la ataxia cerebelosa. Su principal impulsor, Efrén Gómez, convive con esta enfermedad y ha convertido su historia en inspiración para cientos de personas.

