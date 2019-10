«El año que viene regresaremos con más fuerza; la Vaca Gigante volverá» Joaquín Díaz 'Tachi' y Pedro García, organizadores de la Vaca Gigante. / Roberto Ruiz ObsessionA2 confirma que este año no se celebrará la prueba y asegura que tratará de recuperarla, sin que se sepa si será en Cantabria BORJA CAVIA Santander Miércoles, 9 octubre 2019, 07:21

«Os hemos convocado para dar la triste noticia de que la edición de este año de la Vaca Gigante no se va a disputar en Santander». De esta manera iniciaba Pedro García, uno de los responsables del club Obsession A2, la rueda de prensa en la que se se confirmó que este año el espectáculo de las olas gigantes no se celebrará.

Acompañaba a Pedro García Joaquín Díaz 'Tachi', que incidió en que el éxito de las últimas ediciones de La Vaca ha sido su propia condena. «En estos últimos años ha crecido exponencialmente en cuanto a público, en cuanto a repercusión mediática y, en consecuencia, en gastos». El dinero, el presupuesto, el montante económico necesario para sacar adelante la prueba que ha sido el obstáculo para impedir su celebración. «No podemos asumir los gastos», continuaba.

LAS CIFRAS 100.000 euros de presupuesto se necesitan para sacar adelante la prueba, cuyos gastos han crecido en exceso. 40.000 euros es el dinero del que dispone la organización, una cifra aportada por las Administraciones públicas.

De esta manera la Vaca no se celebrará este año en Cantabria ni, de momento, en ningún otro lugar, aunque es una opción que desde la organización no descartan para el futuro. «Hay comunidades autónomas que tienen olas grandes y la Vaca Gigante es una marca, lo mismo puede estar aquí o en otra parte. Es un evento que consideramos cántabro, para nuestro club sería nuestro mayor orgullo que se siguiera desarrollando en Santander, pero si realmente no pudiera darse y las condiciones en otras comunidades sí, habría que planteárselo». señaló García, que aclaró que «para este año ya es tarde».

El problema es numérico, y es que la cifra necesaria para organizar la competición es astronómica. «En la actualidad para sacarla adelante y cumplir todos los requisitos la prueba está por encima de los 100.00 euros», explicó García, de los cuales más de 30.000 corresponden a la seguridad marítima. «En la actualidad contamos con unos 40.000 euros», todo ellos provenientes de las administraciones públicas, en cuyas aportaciones estaba puesta la esperanza para sacar adelante la prueba. Y es que los patrocinios privados brillan por su ausencia, y alguno como Oakley ha cambiado su estrategia y ha cambiado el surf por el Mundial de Moto GP. Pese al esfuerzo del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria, que han aportado 15.000 y unos 28.000 euros respectivamente, el presupuesto que maneja la organización está muy lejos de lo necesario para salir adelante. «Sentimos que todos quieren y les interesa la prueba, pero no llegan. Tampoco tenemos la transmisión de porqué no se puede invertir más en la prueba».

Lo que comenzó como un evento modesto ha acabado siendo una prueba de magnitud internacional y, además, el Campeonato de España de olas gigantes, lo que sirve además para poner Santander y Cantabria en el punto de mira del mundo del surf. «El alcance de impactos en la Vaca el año pasado fue de 13.900.000 y en televisión de casi 3.00.000. Creemos que la prueba está ahora de las primeras de Cantabria», destacó Tachi. Por si esto fuera poco, también tiene el sello del Consejo Superior de Deportes y el reconocimiento del COI. Un evento al que llegaban deportistas de toda España y algunos desde más allá de las fronteras de la Península Ibérica. Eso sí, García aclaró que es un hasta luego y que los surfistas volverán a cabalgar olas gigantes en Santander dentro de poco «El año que viene volveremos con más fuerzas, con más ilusión y prometemos que la Vaca Gigante volverá».