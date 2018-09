Boxeo Zakaria Attou no combatirá contra Sergio García en Torrelavega Luis Palomeque El púgil galo alega una repentina lesión. La Federación Europea puede retirarse el título y buscar otro adversario, lo que permitiría celebrar la velada ASER FALAGÁN Santander Jueves, 20 septiembre 2018, 12:13

El combate en el que Sergio García el 'Niño' iba a enfrentarse el sábado 29 al francés Zakaria Attou no se celebrará, al menos en la fecha prevista, después de que el galo, vigente campeón de Europa superwélter, haya aducido una lesión para no desplazarse a Torrelavega. La anulación de este combate pone en riesgo incluso la celebración de la velada, si bien por el momento se mantienen la fecha y el resto de combates anunciados. De hecho, la Federación Europea de Boxeo podría retirar (incluso hoy mismo) el título a Attou y buscar un nuevo adversario, de modo que la convocatoria no tenga que suspenderse.

«La verdad es que no sé cómo tomármelo. Ya ha alegado dos veces distintos problemas para no combatir y lo que espero es que le retiren el título y que me dejen competir por el Campeonato de Europa con cualquier otro aspirante», explica García, visiblemente decepcionado por lo que considera un gesto «muy poco profesional».

El propio púgil cántabro explica que cuatro de los diez jueces ya han votado a favor de retirarle el título, y que esta misma jornada deberá emitir el suyo los seis restantes. En consecuencia, parece probable (aunque no se puede dar nada por seguro) que el francés se vea despojado de su corona.

El siguiente e inmediato paso es algo en lo que ya se trabaja: buscar un adversario acreditado, bien situado en la clasificación europea y en condiciones de enfrentarse a García, para mantener la velada del sábado 6 de octubre.

«A día de hoy la velada sigue en pie», explica el propio García, que no interrumpe la preparación con la esperanza de poder buscar dentro de nueve días el título continental. «No me queda otra que ser optimista. Yo espero que a alguien puedan encontrar; a ver si tenemos suerte, pero se tienen que dar las circunstancias. Tiene que estar ranqueado, porque va a ser un combate por el título con un aspirante oficial, que soy yo, y un segundo, así que no se puede traer a cualquiera, y que además esté preparado y disponible».

Se trata de una nueva negativa de Zakaria Attou al torrelaveguense. El francés ya ha dejado clara su escasa intención de enfrentarse a Sergio García, y ya suspendió la primera velada por el título entre los dos púgiles, prevista en Francia después de que el equipo de Attou ganara la subasta y suspendida dos semanas antes aduciendo problemas del promotor.

Después, según indica el propio García, el aún vigente campeón continental se negó a viajar a España, pero ante la amenaza de que se le retirara el título aceptó finalmente el combate en Torrelavega. Ahora ha anunciado que no acudirá aduciendo una repentina lesión a unos días para el combate.

En consecuencia, la velada está ahora en el aire y la organización tratará de resolver hoy mismo el problema para comunicar (de conseguir su objetivo lo hará a última hora) si se mantiene o si por el contrario es necesario suspenderla.