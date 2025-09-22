Aitor Llarena júnior se impone en Marina de Cudeyo

La sexta cita del Campeonato de Cantabria de slalom, disputada ayer en Rubayo con motivo de la tercera edición del Slalom Ayuntamiento de Marina de ... Cudeyo, vio cómo Aitor Llarena hijo lograba su cuarta victoria de la temporada. Un triunfo con el que el piloto cada vez tiene más cerca renovar el título en la especialidad en una temporada en la que está haciendo gala de una gran regularidad.

La segunda plaza se la adjudicaba Roberto López Cagigal, que se quedaba a 1,9 segundos del primer puesto. Y la última plaza el podio se la adjudicó Aitor Llarena senior, que perdió 175 milésimas con respecto a la segunda plaza. Las siguientes posiciones fueron para Francisco Díaz y Mario Pascual, mientras que en la clase 2 la victoria fue para David Berbil por tan solo una décima de diferencia con respecto a Rubén Pardo. Mario García fue tercero.

En lo que respecta al trofeo de propulsión, Roberto López Cañizo se impuso sobre César Morante y Pedro Sirvent, siendo Jesús Sánchez quien se llevaba la categoría de carcross.

El pedreñero Abel González, recientemente proclamado Campeón de Europa Júnior de autocross, realizaba las funciones de coche 0. También recibió un reconocimiento durante la entrega de trofeos de manos del concejal de deportes del ayuntamiento de Marina de Cudeyo, Matías Laza, por el título que consiguió recientemente.