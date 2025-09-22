El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitor Llarena, con su Citroën AX durante la prueba. J. Carrión
Motor

Aitor Llarena júnior se impone en Marina de Cudeyo

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

La sexta cita del Campeonato de Cantabria de slalom, disputada ayer en Rubayo con motivo de la tercera edición del Slalom Ayuntamiento de Marina de ... Cudeyo, vio cómo Aitor Llarena hijo lograba su cuarta victoria de la temporada. Un triunfo con el que el piloto cada vez tiene más cerca renovar el título en la especialidad en una temporada en la que está haciendo gala de una gran regularidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  2. 2

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  3. 3

    Un desembarco pasado por agua en Laredo
  4. 4

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  5. 5 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  6. 6

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  7. 7

    «El Estado envía más dinero que nunca y los servicios empeoran. ¿A qué lo dedica Buruaga?»
  8. 8

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  9. 9

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  10. 10 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Aitor Llarena júnior se impone en Marina de Cudeyo

Aitor Llarena júnior se impone en Marina de Cudeyo