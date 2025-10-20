El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Brian Uriarte, durante el Gran Premio de Australia. Instagram Brian Uriarte
Moto 3

Brian Uriarte debuta en Moto3 con un 19º puesto

El ya campeón del mundo José Antonio Rueda, en el mismo equipo en el que correrá el año que viene el de Bezana, sumó una nueva victoria en la categoría

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Cantabria ya cuenta con otro piloto que sabe lo que es competir en el Campeonato del Mundo de velocidad: Brian Uriarte. En un debut adelantado ... a lo previsto –debía hacerlo en 2026 con una moto oficial en el equipo del actual campeón, que saltará de categoría– ayer en Australia estuvo por primera vez en la parrilla de salida para lograr un decimonoveno puesto que le sirve como aprendizaje, como deben serlo las tres próximas carreras que restan hasta que concluya el certamen, antes de afrontar el próximo curso de nuevo con una moto oficial, pero en una escudería puntera y ya con el calendario completo por delante.

