Brian Uriarte debuta en Moto3 con un 19º puesto

Cantabria ya cuenta con otro piloto que sabe lo que es competir en el Campeonato del Mundo de velocidad: Brian Uriarte. En un debut adelantado ... a lo previsto –debía hacerlo en 2026 con una moto oficial en el equipo del actual campeón, que saltará de categoría– ayer en Australia estuvo por primera vez en la parrilla de salida para lograr un decimonoveno puesto que le sirve como aprendizaje, como deben serlo las tres próximas carreras que restan hasta que concluya el certamen, antes de afrontar el próximo curso de nuevo con una moto oficial, pero en una escudería puntera y ya con el calendario completo por delante.

El joven piloto de Bezana completó una primera experiencia en la que terminó la carrera, en lo que siempre resulta un buen balance para un debutante, a la espera de poder competir por entrar en los quince primeros puestos que dan derecho a puntuar en las tres citas que quedan, la última el Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Lo hará con una moto del equipo Liqui Moly Dynavolt Intact, antes de que, ya el año que viene, se incorpore al Red Bull Ajo, con el que ya ha firmado, para pilotar una KTM oficial.

La carrera

En lo que al resto de la carrera se refiere, se cumplieron las previsiones meteorológicas y las fuertes rachas de viento sostenido de más de 50 kilómetros por hora en el circuito de Phillip Island complicaron y mucho la carrera con las ligeras máquinas de Moto3. Aunque daba igual el viento, el frío o cualquier condición, el rey de la categoría, José Antonio Rueda –precisamente con la moto cuya evolución pilotará el año que viene Uriarte– volvió a demostrar que está un paso por encima de sus rivales. Y eso que el piloto sevillano se encontró un hueso muy duro de roer en la figura del piloto local Joel Kelso, que impuso un ritmo fortísimo que solo el campeón matemático pudo seguir.

Kelso hizo el trabajo en esa parte inicial de la carrera y cuando Rueda pasó a la acción, poniéndose al frente de la carrera en la vuelta siete, ya tenían más de cuatro segundos con sus perseguidores. Y cuando el andaluz se puso al frente, no bajó el ritmo y tampoco permitió un solo adelantamiento de su rival. Kelso estuvo pegado al campeón toda la carrera, pero fue imposible de pasar, y Rueda acabó firmando su décima victoria de una temporada de diez. De paso, mantuvo impoluta la racha del motociclismo español que en 2025 ha ganado las diecinueve carreras que se han disputado en Moto3.

La lucha por el último escalón del podio estuvo más entretenida, con mucha batalla entre los otros hombres fuertes de la categoría. Aprovechó el lío en las últimas vueltas el debutante Álvaro Carpe para tomar unos metros y volver a un podio que no pisaba desde el mes de mayo en Italia. Cuarto acabó Joel Esteban, que sustituía en Australia al lesionado Foggia, por delante de Máximo Quiles y de Adrián Fernández. El que no pudo mantenerse en la batalla por el podio fue el segundo clasificado del campeonato, Ángel Piqueras, que cometió un error en la curva de entrada a la recta de meta y se fue largo, quedándose a cola del grupo. El cero del piloto valenciano aprieta mucho la lucha por el subcampeonato, con Quiles a solo tres puntos cuando restan tres pruebas para el final de la temporada.