Brian Uriarte, con un pie en Moto 3

El motociclismo cántabro vive uno de sus mejores momentos. Al tercer puesto de Daniela Hernando la pasada semana en el Campeonato del Mundo de trial ... xomen se suma ahora la victoria de Brian Uriarte en la Red Bull Rookies Cup, que confirma al piloto de Bezana como una de las promesas más firmes del motociclismo español. El circuito es uno de los certámenes más importantes para aquellos pilotos que quieren llegar al Mundial, por lo que este título es muy importante para un Uriarte que ahora apunta a Moto3.

Con 17 años cumplidos en agosto y después de varias temporadas progresando en los circuitos de formación, en 2024 dio el salto a la Rookies Cup, en la que ha completado una competción casi perfecta. Ya el año pasado año se quedó a las puertas de lograr la victoria, pero este ha sidoel suyo con siete victorias y nueve podios en las 14 carreras disputadas. Misano sirvió para confirmar el título a lo grande, con otra victoria en la penúltima carrera del año que le hace ya campeón matemático sin necesidad de disputar el último gran premio.

Aquí no termina la aventura de Uriarte en 2025. Lidera también el Mundial JuniorGP, el otro certamen de formación que sirve como antesala para el Mundial, con una renta de 17 puntos sobre el finlandés Rico Salmela. A falta de cuatro pruebas puntuables, está en condiciones de completar un doblete.

«Ha sido una temporada muy especial» decía el cántabro durante la celebración del título: «Me ha costado más aquí que en el JuniorGP, porque ahí tenemos una muy buena estructura detrás, mientras que aquí vamos todos con la misma moto y está todo muy igualado. Sí que es verdad que he tenido unos compañeros que me lo han puesto muy difícil, pero salimos de aquí campeones. El título se viene para España y estoy muy orgulloso». Ahora toca pensar en la temporada 2026 en la que aspira a estar en el Mundial de Moto3 encuadrado en el equipo Red Bull KTM Ajo.