Uriarte celebra el título con su equipo.
Motociclismo

Brian Uriarte, con un pie en Moto 3

El joven piloto cántabro gana la Red Bull Rookies Cup, antesala del Mundial

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

El motociclismo cántabro vive uno de sus mejores momentos. Al tercer puesto de Daniela Hernando la pasada semana en el Campeonato del Mundo de trial ... xomen se suma ahora la victoria de Brian Uriarte en la Red Bull Rookies Cup, que confirma al piloto de Bezana como una de las promesas más firmes del motociclismo español. El circuito es uno de los certámenes más importantes para aquellos pilotos que quieren llegar al Mundial, por lo que este título es muy importante para un Uriarte que ahora apunta a Moto3.

