La cántabra Daniela Hernando, tercera en el Mundial de Trial Women2

La joven piloto cántabra Daniela Hernando completaba el Mundial de Trial el pasado fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña de TrialGP, ... celebrado en la localidad de Geddington, para subirse a la tercera plaza del podio final de este campeonato del mundo en la categoría Trial Women2, por detrás de la italiana Sara Trentini y la francesa Margaux Pena.

A sus 16 años, la cántabra, de Santa Cruz de Bezana, es la más joven de la categoría, ya que la italiana suma 34 años por 20 la francesa. Además de ser la más joven, también es meritorio su resultado al competir con una menor cilindrada, ya que la moto con la que participa es de 125 centímetros cúbicos, mientras que sus rivales compiten con motos de 300, con lo que cuentan con alguna ventaja en zonas complicadas donde la potencia es determinante. Así todo, la cántabra ha demostrado su potencial a lo largo de su carrera deportiva, que la ha llevado a ser piloto oficial de la Real Federación Española de Motociclismo y a representar a España en los certámenes internacionales, como sucederá el próximo 21 de septiembre cuando acuda a Tolmezzo (Italia) para disputar el Mundial por equipos donde competirá junto a las catalanas Berta Abellán (actual campeona del mundo absoluta), y Laia Pi (también piloto de la Real Federación Española de Motociclismo). Un campeonato en el cuentan con opciones de lograr el título y mejorar así el tercer puesto que conseguían el pasado año. Daniela Hernando se encuentra estos días entrenando en Barcelona junto a sus compañeras de la selección.

La cántabra llegaba al Mundial femenino el pasado año tras conseguir los títulos nacionales en las temporadas de 2021 y 2022, mientras que la temporada 2023 la pasaba en blanco debido a la rotura de una de sus clavículas que la impidió competir. En esa primera participación en 2024, ya mostró su potencial y se clasificó en la quinta plaza final y en el tercer puesto por equipos, mejorando este año esa posición y mostrándose, a su corta edad, como uno de los futuros más prometedores en el trial femenino a nivel mundial.

Para lograr este excelente tercer puesto en el campeonato del mundo, Daniela Hernando ha competido en las tres citas disputadas en Málaga (España), Viana do Castelo (Portugal), y la última disputada en Geddington (Gran Bretaña). Tres citas dobles en las que se computaban los resultados de las prueba del sábado y el domingo, logrando sumar a final de temporada dos cuartos puestos (España y Gran Bretaña) y la victoria en la cita portuguesa.

Líder del Nacional

Además de sus participaciones en el Mundial de trial, actualmente Daniela es líder del certamen nacional con cinco puntos de diferencia con respecto a la segunda clasificada, y tiene muchas posibilidades de adjudicarse el título a finales de este mes de septiembre en la última cita que se disputará en Galicia, lo que supondría un perfecto broche a la temporada.

La piloto cántabra puede cerrar la temporada de 2025 de manera excelente tanto a nivel mundial como nacional, lo que vendría a compensar todo el trabajo y esfuerzo que tanto ella como sus padres llevan haciendo desde que, con tan solo seis años, ya empezara a rodar en motos de trial.