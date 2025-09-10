El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Daniela Hernando, con su medalla de bronce en el Mundial tras la prueba en Geddington. RFME

La cántabra Daniela Hernando, tercera en el Mundial de Trial Women2

Con tan solo 16 años, la bezaniega es una de las pilotos con mayor proyección en la especialidad en todo el mundo

Félix Ortiz Serrano

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

La joven piloto cántabra Daniela Hernando completaba el Mundial de Trial el pasado fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña de TrialGP, ... celebrado en la localidad de Geddington, para subirse a la tercera plaza del podio final de este campeonato del mundo en la categoría Trial Women2, por detrás de la italiana Sara Trentini y la francesa Margaux Pena.

