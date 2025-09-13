El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Emilio Criado tenia que abandonar en la última especial. F. O.

Los copilotos cántabros brillan en el Rally Princesa de Asturias

Sara Fernández, junto al gallego Adrián Díaz, lograba la victoria en la Copa Toyota Yaris GR, mientras que Sergio Fernández subía al podio del Clio Trophy Spain

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:46

La 62 edición del Rally Blendio-Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo ha sido testigo una temporada más del buen nivel de los copilotos cántabros, ya que Sara Fernández, bicampeona de Europa de Rallies, lograba junto al piloto gallego Adrián Díaz, la victoria en la Copa Toyota Yaris GR. Un triunfo que conseguían en la última especial, tras la penalización que retrasaba en la general hasta la cuarta plaza a Joan Socias y al cántabro Diego Fuentes, que perdían la primera posición en ese tramo decisivo. Ademas de la victoria en la Copa Toyota Yaris G,. Sara Fernández también se imponía entre las copilotos femeninas.

Por su parte, Sergio Fernández lograba subirse a la segunda plaza del podio del Clio Trophy Spain, junto a su piloto Francisco Puertas, faltándoles 1.30 minutos para firmar la victoria.

La nota negativa de la representación cántabra fue para el único piloto montañés participante en la prueba, Emilio Criado, que en su debut en una cita del Supercampeonato de España de Rallies junto a su copiloto Andrés Blanco, tenía que abandonar en la última especia por una ligera salida de carretera que les impedía seguir en carrera cuando rodaban en la quinta posicion de la Peugeot Rally Cup Ibérica. Una cita que resultó muy dura para los equipos participantes, ya que de los 54 equipos que tomaban la salida en la jornada del viernes, 25 de ellos no completaban el recorrido.

El Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo fue ganado por el piloto estonio Romet Jurgenson, con una carrera sin errores a bordo de su Ford Fiesta Rally 2, seguido del gallego Javier Pardo y el asturiano Jose Antonio Suárez.

