Dani Sordo manda en Portugal

El cántabro cerró la jornada de este viernes del Rallye da Agua con diez segundos de ventaja sobre Armindo Araujo

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:40

Dani Sordo y su copiloto, Cándido Carrera, cerraron la jornada de este viernes del Rallye da Agua Transiberiano como líderes, tras completar las tres especiales ... del día en la primera posición y con una ventaja de 10,1 segundos sobre el Skoda Fabia de Armindo Araujo. El podio virtual lo completaba Ricardo Teodosio y su Toyota Yaris, a 19,5 segundos del cántabro.

