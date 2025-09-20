Dani Sordo manda en Portugal
El cántabro cerró la jornada de este viernes del Rallye da Agua con diez segundos de ventaja sobre Armindo Araujo
Santander
Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:40
Dani Sordo y su copiloto, Cándido Carrera, cerraron la jornada de este viernes del Rallye da Agua Transiberiano como líderes, tras completar las tres especiales ... del día en la primera posición y con una ventaja de 10,1 segundos sobre el Skoda Fabia de Armindo Araujo. El podio virtual lo completaba Ricardo Teodosio y su Toyota Yaris, a 19,5 segundos del cántabro.
Sordo lograba dos de los tres scracth puestos en juego en la tarde-noche del viernes, que le permiten afrontar con ventaja, en la jornada de este sábado, otras seis especiales en las que intentará mantener esa privilegiada posicio que, además, serviría para mantener sus opciones de cara a arrebatar el liderazgo del campeonato portugués al británico Kris Meeke, que este viernes sufría problemas mecánicos en su Toyota y ocupa la décima plaza de la clasificación provisional, a mas de un minuto del cántabro.
