Dani Sordo, con serias opciones de regresar al Mundial de Rallies

Después de una temporada 2025 en la que Dani Sordo no ha disputado ninguna prueba del Campeonato del Mundo de Rallies, el anuncio de ... su retirada de la competición por parte del piloto estonio de Hyundai, Ott Tänak, deja la puerta abierta para el regreso del cántabro. A falta de confirmación oficial, Sordo no disputaría el campeonato al completo, si no como ya hizo en sus últimas temporadas en el WRC, tendría un programa parcial con algunas pruebas sueltas. Cerdeña (fue ganador en 2019 y 2020), Portugal o el estrenado este año en el Mundial, el Rally Islas Canarias, podrían ser las citas que el cántabro tendría en su calendario para el año 2026, aunque el número de carreras no está aún cerrado.

A principio de esta temporada Hyundai Motorsport había ofrecido a Dani Sordo disputar alguna carrera en el Mundial, pruebas que finalmente no llegaron y el cántabro se centró en su participación con Hyundai Portugal en el certamen luso de rallies, en el que finalmente se impuso en un apretado final con el británico Kris Meeke. Un resultado que habría sido valorado muy positivamente desde Alemania, donde está la sede del equipo, al ser el único certamen europeo en el que un coche de la marca ha destacado por sus resultados.

La elección de Sordo para volver a formar parte del equipo parece la más lógica, ya que el cántabro ha demostrado este año que con un coche inferior al de sus rivales, sigue manteniendo su velocidad, además de aportar al equipo su visión de las carreras, sus análisis técnicos sobre la puesta a punto de los vehículos y la profesionalidad demostrada a lo largo de su carrera deportiva.

A sus 42 años, Dani Sordo aportaría su perfil tranquilo a un equipo que no tiene muy claro su futuro en el Mundial mas allá de 2026, y más cuando están en marcha proyectos como el debut del Hypercar en el Mundial de Turismos en circuitos o el ambicioso programa para llegar a la Fórmula 1 en 2031, programas deportivos en circuitos que siempre han sido vistos con buenos ojos por parte del actual director del equipo, Cyril Abiteboul.