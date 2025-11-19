El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rallies

Dani Sordo, con serias opciones de regresar al Mundial de Rallies

A falta de confirmación oficial por parte de Hyundai, el cántabro apunta a tener un programa reducido en el campeonato de 2026

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Después de una temporada 2025 en la que Dani Sordo no ha disputado ninguna prueba del Campeonato del Mundo de Rallies, el anuncio de ... su retirada de la competición por parte del piloto estonio de Hyundai, Ott Tänak, deja la puerta abierta para el regreso del cántabro. A falta de confirmación oficial, Sordo no disputaría el campeonato al completo, si no como ya hizo en sus últimas temporadas en el WRC, tendría un programa parcial con algunas pruebas sueltas. Cerdeña (fue ganador en 2019 y 2020), Portugal o el estrenado este año en el Mundial, el Rally Islas Canarias, podrían ser las citas que el cántabro tendría en su calendario para el año 2026, aunque el número de carreras no está aún cerrado.

